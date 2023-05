O líder do PSD, Luís Montenegro, criticou a posição “incongruente” do primeiro-ministro, António Costa, que criticou a decisão dos deputados da comissão de inquérito à TAP de ouvir o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

“Estou estupefacto com a posição do senhor primeiro-ministro, porque além do mais ela é incongruente e não tem nenhuma sustentação”, disse Montenegro aos jornalistas este sábado, reagindo às declarações de Costa na véspera. O primeiro-ministro mostrou-se incomodado com o facto de a comissão parlamentar de inquérito à TAP ter “evoluído naquilo que analisa”, quando foi criada “com um objeto muito específico que foi analisar a gestão pública da TAP entre 2020 e 2022”. Em concreto, Costa disse não entender qual a ligação de Galamba a esse assunto e por que razão foi chamado à comissão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O líder dos sociais-democratas reagiu às afirmações do chefe de Governo, destacando que Costa pediu desculpas pela situação que ocorreu no Ministério de João Galamba. “Ora, se a situação é grave e se o primeiro-ministro teve necessidade de pedir desculpas, porque é que a comissão — cujo objeto é avaliar a tutela política da TAP — não devia cobrir este episódio que aconteceu no Ministério das Infraestruturas e que tem tudo a ver com a gestão política que o Governo teve na TAP?”

Para Montenegro, isso significa que ou o pedido de desculpas de Costa não foi genuíno — “estava apenas a deixar umas lágrimas de crocodilo” — ou então o primeiro-ministro deve ser “consequente”. “O Dr. António Costa tem medo de quê? Quer esconder o quê dos portugueses?”, questionou.

A audição de João Galamba na comissão parlamentar de inquérito está marcada para a próxima quinta-feira, no dia seguinte às audições da sua chefe de gabinete e do ex-adjunto, Frederico Pinheiro, que estiveram no centro dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas.