No Grande Prémio de Portugal, a primeira etapa do Mundial de MotoGP e ainda no final de março, Marc Márquez abalroou Miguel Oliveira. O piloto espanhol falhou as três corridas seguintes, o piloto português só falhou uma. Este sábado, Marc Márquez voltava à competição no Grande Prémio de França. E Miguel Oliveira falhava o Grande Prémio de França depois de ter fraturado o úmero em Jerez há duas semanas.

As sinas de Márquez e Oliveira parecem continuar ligadas, entre o regresso de um e a ausência do outro — até pela anulação da penalização do espanhol, que só falhou mesmo as corridas em que não podia competir por estar limitado fisicamente e acabou por não ser afastado disciplinarmente. “Parece-me uma coisa lógica. Em Portimão recebi uma sanção para o Grande Prémio seguinte, que era na Argentina, mas dois dias depois alguém mudou. Eu estava de acordo com a sanção, porque cometi um erro, mas assinei que seria cumprida na Argentina. Depois alguém mudou, não sei bem porquê. Se foi um erro dos comissários, foi um erro. Mas eu não tenho de aceitar que esse erro afete as minhas corridas”, começou por dizer o piloto da Honda, esta sexta-feira, antes de responder às críticas que recebeu desde o acidente no Algarve.

“Ninguém pode falar demasiado, porque se atiras m**** sobre outro piloto na corrida seguinte isso pode acontecer-te a ti. Ninguém cai porque quer mandar outro piloto ao chão, ninguém ataca sem pensar. Mas às vezes vamos ao limite e cometemos erros. Às vezes cometemos esses erros indo sozinhos… Em 15 anos de carreira tive situações diferentes. Claro que todos querem acabar a corrida, todos querem ir ao pódio e ninguém se quer lesionar. Mas às vezes não podes escolher. Recebi a penalização, mas o problema é que a cumpri na Argentina, que é o que está no papel…”, acrescentou Márquez.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O piloto espanhol ficou muito perto da pole-position no regresso à competição, principalmente graças a um tempo impressionante na última volta, mas o primeiro lugar da grelha de partida acabou por ser conquistado por Pecco Bagnaia, com Marc Márquez a arrancar na segunda posição e seguido por Luca Marini, Jack Miller e Jorge Martín.

Na antecâmara do Grande Prémio deste domingo e na corrida sprint deste sábado, Martín foi mesmo o mais forte e conquistou a primeira vitória do fim de semana, com Brad Binder e Pecco Bagnaia a completarem o pódio. Marc Márquez ficou sem top 3 no regresso ao Mundial, terminando na quinta posição, e acabou por deixar claro que o ritmo que a Honda demonstrou na qualificação pode não ter paralelo em corrida.