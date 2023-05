O candidato presidencial da oposição turca, Kemal Kiliçdaroglu, efetuou ao início da tarde de sábado em Ancara uma visita ao Mausoléu do fundador da República da Turquia e principal referência do seu partido, que se tornou num local de devoção.

O dirigente do Partido Republicano do Povo (CHP), herdeiro do partido fundado por Mustafa Kemal Ataturk e que nas eleições presidenciais de domingo, a par das legislativas, desafia o longo consulado do Presidente Recep Tayyip Erdogan, surgiu à frente de uma ampla comitiva através da grande alameda ladeada por estátuas de leões em pedra, todos com cravos vermelhos na mão.

Um batalhão de fotógrafos e jornalistas aguardava a sua chegada ao complexo de Antikabir, onde se encontra o túmulo do líder venerado, apesar de uma vista não anunciada publicamente devido a ameaças veladas de grupos próximos do poder e dirigidas ao candidato apoiado por diversas forças da oposição.

A segurança era apertada, e instalou-se a confusão em direção ao Mausoléu de Ataturk, com muitos gritos e alguns empurrões durante a subida da escadaria, onde se destaca a mensagem escrita na pedra “Todo o poder à Nação”.

Além do edifício do Mausoléu, este complexo iniciado em 1944, seis anos após a morte de Ataturk, e concluído em 1953 — no decurso do Governo de Adnan Menderes, que rompeu com Ataturk, fundou o Partido Democrático e acabou condenado à morte e enforcado com dois dos seus ministros em 1961, um ano após o primeiro golpe militar — inclui várias estruturas e monumentos, e ainda o Parque da Paz, um amplo espaço verde.

Os visitantes presentes, de início algo surpreendidos, aplaudiam. À entrada, Kiliçdaroglu escreveu no livro de honra “Estamos a proteger a tua República”, antes de se perfilar junto ao túmulo, onde no centro de uma coroa de flores sobressaía a frase “Comandante das tropas militares do Mausoléu”.

Após aproximar-se de uma coroa de flores, depositou um cravo vermelho, gesto acompanhado de seguida pela sua comitiva. Neste espaço solene e à entrada, estão gravadas na pedra frases solenes de Ataturk e do segundo Presidente da Turquia e seu sucessor, Ismet Inonu.

Após breves momentos de reflexão saiu do edifício, sempre acompanhado por um batalhão de fotógrafos e de seguranças, dirigiu-se ao lado oposto da ampla praça, trocou breves impressões com alguns visitantes e partiu numa carrinha preta que o aguardava, ao som dos aplausos de dezenas de pessoas.

Antes da chegada do líder do CHP, a ampla praça, onde ondula uma bandeira da Turquia suspensa num enorme mastro, grupos de dezenas de crianças do ensino primário acompanhados pelas professoras, todas com bonés para se protegerem do sol, muitos com bandeirinhas da Turquia, confrontavam-se pela primeira vez com este espaço colossal.

“Somos de Samsun [cidade da costa do mar Negro e importante porto]. É a primeira vez que os meus alunos vêm aqui. Ataturk é o fundador do nosso Estado. Queremos que os nossos alunos vejam o tumulo de Ataturk, desde a escola primária que lhe ensinamos quem foi Ataturk”, diz a professora que os acompanha.

Um dos rapazes intervém: “Estou muito contente por ter vindo a este local, é um orgulho para mim. É a nossa dignidade, é o líder da Turquia, o fundador da Turquia. Vou voltar mais algumas vezes”, prometeu.

As crianças, após a visita do candidato presidencial, conversam entre si. Muitas tiraram fotografias. De súbito, na ampla praça, um clarim com música solene. Durante um minuto, toda a praça fica em sentido, e sem silêncio. Em honra de Ataturk, o eterno “Pai da Nação Turca”.