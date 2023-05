Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Rússia está “internamente resignada à derrota” e a Ucrânia precisa de manter a pressão na linha da frente. Foi esta a ideia central do discurso diário de Volodymyr Zelensky, numa altura em que surgem notícias de um contra-ataque ucraniano em Bakhmut.

O Presidente da Ucrânia instou o exército a garantir que a “sensação de derrota” na mente dos soldados russos era utilizada para acelerar a vitória militar da Ucrânia.

Os ocupantes já estão internamente resignados à derrota. Já perderam esta guerra nas suas mentes. Temos de os pressionar diariamente, para que a sua sensação de derrota se torne numa fuga, em erros e em baixas”, disse o chefe de Estado ucraniano.

No dia em que conversou ao telefone com o primeiro-ministro britânico, Zelensky agradeceu a Rishi Sunak pelo envio de mísseis de longo alcance, bem como o apoio britânico a Kiev.

O agradecimento acontece no mesmo dia em que o Kremlin voltou a reiterar as ameaças a Londres por causa do envio do sistema de mísseis Storm Shadow. A Rússia diz que o mais recente desenvolvimento constitui “um escalar sério da situação” na Ucrânia, e demonstra um “nível sem precedentes do envolvimento do Reino Unido”, avisando que tal ação terá consequências.

Alheio aos avisos de Moscovo, Zelensky reiterou que a aliança é para continuar. “Discutimos a nossa cooperação de armas, no setor da Defesa, e os passos diplomáticos que devemos tomar em conjunto para nos aproximarmos da nossa vitória conjunta”, declarou.