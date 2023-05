O comentador e antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, defendeu esta noite a saída de Graça Mira Gomes da secretaria-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP). No seu espaço de comentário na SIC, Marques Mendes falava nas “contradições” que existem sobre o recurso ao SIS na recuperação do computador levado do Ministério das Infraestruturas pelo ex-adjunto do ministro João Galamba e concluiu que a Mira Gomes é “responsável por um sistema que devia ser insuspeito e deixou de ser“.

“Acho muito estranho que, chegados aqui, a secretária-geral dos serviços de informações, ainda não tenha colocado lugar à disposição“. Luís Marques Mendes diz que o SIRP “devia funcionar sem suspeição” e considera que não é isso que está a acontecer, apontando mesmo “contradições” e “suspeitas” que o caso referido levanta. “A primeira é que o Governo diz uma coisa e os serviços de informações dizem outras”, refere ao dizer que enquanto o primeiro-ministro diz que foi pedida a intervenção do SIS devido a um computador roubado, o SIRP diz que interveio porque não existiu qualquer crime (e nesse caso não poderia intervir). “Isto é suspeito”, conclui Mendes.

Mas “a maior suspeita é a falta de explicação sobre a questão essencial”: “Qual o artigo da lei em que o Governo fundamentou esta intervenção”. A pergunta nunca foi respondida pelo Governo — nem mesmo quando foi questionado diretamente, dando uma resposta incompleta — e Marques Mendes vem agora dizer que “tudo isto legitima mais a suspeição“.

Quanto ao caso, Mendes acredita que se tratou “de um abuso de poder” por parte do ministro e também “a vontade muito habitual dos serviços agradarem os governos”. Mas conclui que, no caso de um serviço como este, isso “é nefasto”.

O social-democrata nota que nos últimos tempos a “política nacional acelerou” e que isso coloca pressão especial sobre o PSD que ainda não definiu programa. “A vida política nacional acelerou e tudo o que era para daqui a dois anos devia ser para daqui a dois meses ou até já devia ter sido ontem”, referiu Marques Mendes quando falava de Luís Montenegro que exorta à ação. “O PSD tem de falar das questões das pessoas. É preciso dizer de forma mais clara, concreta e convincente o que faz de diferente em algumas áreas essenciais”. “O PSD já devia ter um programa, uma proposta global ambiciosa”, defendeu.

Mendes considera que o PSD “tem de acelerar”, sobretudo numa altura em que tem sido o Chega a “beneficiar” com “os casos e casinhos” que tem desgastado o Governo. E aponta mesmo a “causa fiscal” como central nos próximos tempos, desafiando Montenegro a propor uma baixa de impostos, tentando “roubar” essa bandeira ao Governo — quando já perdeu para o PS a bandeira das contas certas.

O social-democrata ainda falou do problema dos créditos à habitação, com a subida das taxas de juro, defendendo que os bancos congelem temporariamente as prestações. Nesta matéria diz ainda que “a Caixa Geral de Depósitos está, felizmente, nesse caminho”.