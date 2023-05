Portugal concluiu este domingo a I Taça do Mundo de canoagem com um total de seis medalhas, depois dos bronzes dos K2 500 metros de João Ribeiro e Messias Baptista e misto de Fernando Pimenta e Teresa Portela, na Hungria.

Em Szeged, a grande referência mundial da modalidade, João Ribeiro e Messias Baptista conseguiram mais um pódio nesta distância olímpica, concluindo o seu desempenho em 01.30,94 minutos, a somente 48 centésimos de segundo dos húngaros Bence Nadas/Sandor Totka, que bateram os australianos Jean van der Westhuyzen e Thomas Green por 38 centésimos.

Pouco depois, Teresa Portela e Fernando Pimenta levaram o seu barco também ao terceiro posto, em 1.37,79 minutos, atrás de duas duplas australianas, com Alyssa Bull e Jackson Collins a assegurarem o ouro, com menos 1,68 segundos do que os portugueses, deixando os compatriotas Riley Fitzsimmons e Yale Steinepreis a 1,45.

Depois das 15 medalhas em provas internacionais em 2022, Fernando Pimenta começou a época com três pódios, pois já tinha sido ouro em K1 500 metros e prata em K1 1000 metros: na competição de K1 5.000, na qual costuma conquistar medalhas, partiu o leme e não concluiu a prova.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Prata ainda para Hélder Silva em C1 200 metros, enquanto na paracanaogem, Norberto Mourão, bronze europeu, mundial e olímpico em VL2 200 metros, levou o ouro em Szeged.

Este domingo, em K2 500, Emanuel Silva e Kevin Santos foram sextos na final B, 15.º final, enquanto Francisca Laia e Joana Vasconcelos acabaram quintas na final C, correspondente ao 23.º lugar final.

Nas canoas, Beatriz Fernandes foi 14.ª em C1 500 metros.

A qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 vai decorrer em Duisburgo, na Alemanha, entre 23 e 27 de agosto.