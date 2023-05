Os minutos de descontos de uma partida podem mudar tudo. Não fosse o golo salvador de Coates para lá dos 90 contra o Marítimo (2-1) e a série de quatro vitórias consecutivas que o Sporting vive já se tinha esfumado. Apesar de tudo, o momento positivo dos leões não vem de agora. Afinal, a equipa verde e branca não perde há 12 jogos para o campeonato, o melhor registo dos últimos 17 meses. Agora, segue-se o dérbi com o Benfica na próxima jornada, novamente em Alvalade, jogo onde o Benfica pode chegar como campeão nacional.

“Em relação à guarda de honra, não há tradição de haver guarda de honra. [Quando fomos campeões,] falou-se muito disso. Disse que não havia problema, porque não há tradição. Vamos retribuir o gesto do Benfica de há dois anos que é não haver guarda de honra. Não por falta de respeito, daremos os parabéns a quem for campeão, seja o Benfica, seja o FC Porto. A forma como fomos tratados, é a forma como vamos tratar”, comentou Rúben Amorim que admite não estar preocupado por defrontar o primeiro classificado.

Para o jogo com o Benfica, o Sporting não vai poder contar com o guarda-redes titular, Adán, pois o espanhol foi expulso perto do final do encontro com o Marítimo. “Em relação ao Adán, temos o Franco. É um jogador que evoluiu muito e que já jogou Liga dos Campeões”, explicou o técnico leonino. “Pode acontecer uma lesão de um ou de outro e eles têm que estar preparados para tentar atingir o objetivo mínimo. Nós podíamos ter sido muitos melhores com o onze que entrou no jogo, mas o golo criou muita ansiedade”, admitiu perante a gestão que fez da equipa, deixando peças importantes no banco de suplentes.

O jogo com o Marítimo deixou os leões sem Adán, mas com aspetos a recuperar para o dérbi. “O caráter dos jogadores que, não jogando bem, deram a volta com justiça ao marcador. Retiro a alma dos jogadores, o querer ganhar, o ter uma sequência de bons resultados no campeonato. De mau, retiro essa falta de criatividade que tem muito a ver com os passes falhados e com o facto dos jogadores terem sentido o ambiente”.

Com o golo apontado ao 90+3’, Sebastián Coates tornou-se no jogador do Sporting que mais vitórias deu à equipa nos descontos. Curiosamente, esta é a segunda época consecutiva que os leões vencem o Marítimo no tempo de compensação.

O Sporting continua no quarto lugar, mas pressiona o Sp. Braga. À condição, a equipa de Alvalade está a um ponto dos arsenalistas que ocupam a última da vagas de acesso à Liga dos Campeões.