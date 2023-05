Três pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente rodoviário este domingo no concelho de Ansião, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, o acidente, uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, ocorreu na Ribeira de Alcolamouque, tendo acorrido ao local meios dos bombeiros de Ansião e Penela, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, num total de 26 operacionais apoiados por nove viaturas.

Fonte da GNR adiantou que as vítimas mortais da “colisão frontal” são o condutor e a passageira do motociclo. O condutor tinha 38 anos e a idade da passageira ainda era desconhecida das autoridades. A mesma fonte esclareceu que o condutor do motociclo era militar da GNR no Posto Territorial de Ansião.

O condutor do veículo ligeiro, 59 anos, também morreu. Duas jovens, de 19 e 21 anos, que seguiam nesta viatura ficaram com ferimentos ligeiros, referiu a GNR.

O alerta às autoridades foi feito às 19h28 e as circunstâncias do sinistro estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação do Comando Territorial de Leiria GNR.

O presidente da Câmara de Ansião, António José Domingues, acrescentou que as vítimas são do concelho.