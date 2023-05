O Vitória de Guimarães garantiu este domingo o apuramento para a Liga Conferência Europa da próxima época, depois de vencer por 1-0 na visita ao Rio Ave, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em Vila do Conde, o médio Tomas Händel, aos 55 minutos, garantiu os três pontos e o lugar europeu para o Vitória de Guimarães, frente a um tranquilo Rio Ave, que segue no 12.º posto, com 39 pontos.

Com este triunfo, o Vitória sobe provisoriamente ao quinto lugar com 50 pontos, mais dois do que o Arouca (sexto), que apenas joga segunda-feira, e mais quatro do que o Desportivo de Chaves (sétimo), mas como os flavienses não se inscreveram nas competições europeias, os vimaranenses garantem já a vaga, pois o Famalicão (oitavo) está a sete pontos, a duas jornadas do fim.