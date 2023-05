A Ucrânia não está a atacar o território russo, garantiu Volodymyr Zelensku este domingo, 14 de maio, em Berlim. O presidente ucraniano garantiu que a contra-ofensiva ucraniana está concentrada nos territórios do país controlados pela Rússia.“Não estamos a atacar o território russo, estamos a libertar os nossos territórios legítimos”, disse. “Não temos tempo nem forças para isso. Estamos a preparar uma operação para libertar as áreas ocupadas ilegalmente na Ucrânia.”

Volodymyr Zelensky está na Alemanha pela primeira vez desde o início da guerra. Depois da visita oficial em Itália e no Vaticano, no sábado, o chefe de Estado ucraniano encontrou-se com Frank-Walter Setinmeier, presidente federal alemão, e com o chanceler Olaf Scholz. As reuniões acontecem um dia depois de a Alemanha anunciar a negociação de mais um pacote de apoio militar, agora no valor de 2,7 mil milhões de euros – é a maior ajuda alemã à Ucrânia desde o início do conflito e inclui 20 veículos Marder, 30 Leopard 1, 14 Gepard, 200 drones, quatro sistemas Iris-T, entre outros equipamentos e veículos logísticos.

Este foi um dos principais temas discutidos entre os governantes na visita oficial. As pistas já tinham, aliás, sido dadas por Zelensky quando aterrou, na noite de domingo, na Alemanha. “Já em Berlim. Armas. Poderoso pacote. Defesa aérea. Reconstrução. UE. NATO. Segurança”, escreveu na rede social Twitter.

