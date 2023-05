Num momento em que a Iniciativa Liberal se divide entre ambições de construção de uma alternativa à direita e problemas internos que incluem saídas de membros, o Conselho Nacional deixou questões por resolver (houve um “erro” e as contas continuam por aprovar), arrumou temas antigos e apontou para o futuro, com a ajuda do “senador” João Cotrim Figueiredo.

A reunião que os desalinhados acreditaram que podia subir de tom pelos momentos que se têm vivido nos últimos tempos teve poucos momentos quentes, não contou com a presença de Carla Castro, que abandonou a vice-presidência da bancada parlamentar há poucos dias, e já aconteceu sem dois dos conselheiros da ala dos “liberais clássicos”, que abandonaram a IL. Entre dirigentes há a ideia de que, poucas exceções à parte, a oposição se mostrou mais colaborante.

Um “erro” de contas

