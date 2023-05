O ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita vai ser ouvido no dia 9 de junho, no Tribunal Judicial da Comarca de Évora, no caso do atropelamento mortal de um homem na A6.

A notícia é avançada esta segunda-feira pela TSF, que explica que no mesmo dia será ouvido Nuno Miguel Mendes Dias, que era à data chefe de segurança de Cabrita. O ex-ministro responderá como arguido.

Em causa estão os crimes de homicídio por negligência e condução perigosa no acidente que matou um trabalhador que se encontrava em trabalhos de manutenção da A6, quando o motorista de Cabrita ia a conduzir e transportava o ex-ministro.

Em março, o Tribunal da Relação de Évora tinha concluído que Cabrita “estava em condições de, no mínimo, dizer ao motorista para cumprir as regras de trânsito”, considerando que o antigo ministro poderia assim ter “evitado” a morte do homem.