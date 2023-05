Siga aqui o nosso liveblog sobre as eleições na Turquia

A deputada Joana Lima (PS) declarou esta segunda-feira à Lusa que a votação e a contagem de votos nos locais que acompanhou em Istambul, no âmbito das eleições gerais turcas que aconteceram no domingo, decorreram de forma tranquila e transparente.

“Em todas as mesas de voto que visitámos, sentimos uma grande afluência, uma grande tranquilidade, inclusive com muita transparência em termos de contagem de votos”, afirmou a deputada socialista numa declaração enviada à agência Lusa.

Na qualidade de presidente do Fórum das Mulheres Parlamentares da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo (APM), a deputada Joana Lima (PS) integrou a delegação da APM na Missão de Observação Eleitoral (MOE) às eleições gerais da Turquia.

“Eu estive presente numa sala com quatro mesas de votos e o que eu vi foi transparência e organização. Esta sala era em Istambul, foi a única a que assisti em termos de contagem de votos e até me surpreendeu porque é completamente diferente do que estamos acostumados no nosso país”, declarou Joana Lima sobre a contagem de votos.

A deputada socialista sublinhou que nesta contagem de votos que acompanhou, houve uma votação “muito expressiva” para o candidato opositor Kemal Kilicdaroglu.

Joana Lima declarou, que entre outros membros desta missão, estava acompanhada de três deputados da Roménia, dois da Argélia e um do Marrocos.

O presidente da Comissão Eleitoral da Turquia, Ahmet Yener, disse esta segunda-feira em Ancara que já foram contados 99,4 por cento dos votos nacionais e 84% dos votos no estrangeiro, sendo que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem nesta altura 49,4% dos votos, e o opositor Kemal Kilicdaroglu, 45% dos votos.

Ainda não se trata da divulgação do número definitivo mas as eleições presidenciais turcas encaminham-se para uma segunda volta, com o Erdogan, que governa o país há 20 anos, a liderar sobre o principal adversário, mas a ficar aquém dos votos necessários para uma vitória absoluta.

O terceiro candidato, o nacionalista Sinan Ogan, obteve 5,2 dos votos, até ao momento.

Esta MOE da APM decorrerá entre os dias 12 a 16 de maio, em Istambul, e inclui reuniões bilaterais da presidente do Fórum das Mulheres Parlamentares com organizações que dão apoio a famílias afetadas pelo terramoto de 06 de fevereiro de 2023, em Gaziantep.

Joana Lima acrescentou que a APM já participou em várias missões de observação eleitoral e que esta é a primeira que participa.