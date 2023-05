Responsável pela área clínica do Grupo Philip Morris International, Christelle Haziza, partilha de que forma tem sido desenvolvido o trabalho do grupo no âmbito da Ciência. Desde o processo de avaliação científica dos produtos sem fumo ao investimento nos processos científicos, muitos têm sido os progressos.

Para começar, que tipo de trabalho é desenvolvido pela PMI Science e qual a sua importância?

Na Philip Morris International (PMI) temos uma visão ambiciosa: queremos que os cigarros sejam substituídos, o mais rapidamente possível, por produtos sem fumo cientificamente substanciados, a fim de oferecer alternativas potencialmente menos nocivas aos adultos que, de outro modo, continuariam a fumar. Esta é a maior mudança na história da PMI.

Não existem dúvidas sobre os efeitos negativos do consumo de cigarros na saúde. É sabido que, no interesse da saúde, a melhor escolha é nunca começar a fumar e, para os fumadores, a melhor escolha é deixar definitivamente de fumar. Mas o facto é que, em todo o mundo, cerca de mil milhões de pessoas ainda fumam. Ao mesmo tempo que os fumadores são encorajados a deixar de fumar, os adultos que, por alguma razão, não o deixam de fazer merecem produtos alternativos menos nocivos e cientificamente fundamentados (produtos sem combustão nem fumo) que os possam ajudar a fazer uma melhor escolha do que continuar a fumar cigarros.

É por isso que a PMI trabalha há mais de 20 anos no desenvolvimento e na avaliação científica de alternativas com potencial de redução de nocividade face aos cigarros, as quais, por não queimarem tabaco, expõem o utilizador a níveis significativamente inferiores de substâncias tóxicas durante a sua utilização em comparação com os cigarros.

A totalidade da evidência científica disponível indica que uma mudança completa para estes produtos sem fumo, embora não seja isenta de riscos, é suscetível de apresentar um menor risco de danos do que continuar a fumar.

Se forem adotados por muitos fumadores adultos que, de outro modo, continuariam a fumar cigarros, os produtos sem fumo cientificamente substanciados podem contribuir para reduzir drasticamente o consumo de cigarros e, portanto, permitir alcançar uma melhoria líquida para a saúde pública, complementando as medidas de controlo ao consumo de tabaco já existentes, como os programas de prevenção e de cessação do tabagismo.

Que estudos clínicos foram apresentados ao mercado português na reunião da Sociedade Portuguesa de Farmacologia e o que dizem esses estudos sobre a potencial redução de danos dos produtos sem fumo em comparação com os cigarros convencionais?

Tive o prazer de apresentar na Sociedade Portuguesa de Farmacologia o conceito de redução de danos em tabaco – a abordagem da PMI para reduzir os riscos associados ao consumo de cigarros convencionais, bem como as evidências científicas que obtivemos sobre o nosso sistema de aquecimento de tabaco (IQOS), o nosso produto mais avançado.

Nomeadamente, pude partilhar os resultados de alguns estudos clínicos fundamentais. Nos nossos estudos clínicos de 5 dias e 90 dias de exposição reduzida, medimos biomarcadores no sangue e na urina que representam indicadores da exposição do corpo a alguns dos principais constituintes químicos nocivos. Constatámos que os níveis de 15 biomarcadores em participantes que mudaram completamente para o nosso produto de tabaco aquecido foram significativamente inferiores aos observados em indivíduos que continuaram a fumar durante o estudo e foram comparáveis aos níveis daqueles que pararam de fumar durante o estudo.

Através de estudos de resposta a uma exposição a longo prazo, analisámos alguns indicadores do risco de desenvolvimento de doenças relacionadas com o tabagismo, como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e cancro. Com este objetivo, concebemos um estudo de um ano – seis meses e um prolongamento de mais seis meses – para avaliar o nível de oito biomarcadores de danos potenciais abrangendo diferentes vias fisiológicas e que, quando alteradas pelo consumo de cigarros, contribuem para o desenvolvimento de doenças. Os resultados mostraram que os fumadores que mudaram predominantemente de cigarros para o sistema de aquecimento de tabaco durante 12 meses registaram mudanças favoráveis em todos os oito biomarcadores de danos potenciais, no mesmo sentido relatado na literatura para a cessação do tabagismo. Observando a utilização concomitante deste sistema com cigarros, observámos também que, quanto menor o consumo concomitante de cigarros, maiores os efeitos favoráveis sobre os biomarcadores.

Estes resultados contribuem para a totalidade das evidências científicas que mostram o potencial do sistema de aquecimento de tabaco da PMI para reduzir os danos causados pelos cigarros em comparação com o consumo continuado de cigarros.

Como é realizado o rigoroso processo de avaliação científica e fundamentação da PMI no que se refere a produtos sem fumo? Quais são os principais passos?

Quando se trata de ciência e investigação, guiamo-nos pelos mais elevados padrões. O nosso programa de investigação é inspirado pelas melhores práticas da indústria farmacêutica e está em linha com o projeto de orientação da Agência Americana para a Segurança Alimentar e do Medicamento (da sigla em inglês U.S. FDA) dos Estados Unidos para pedidos de autorização de produtos de tabaco de risco modificado (do inglês “Modified Risk Tobacco Products – MRTP”). Realizamos a nossa investigação científica de acordo com os princípios dos padrões e práticas internacionalmente aceites, como as Boas Práticas de Laboratório (BPL), Boas Práticas Clínicas (BPC) e Boas Práticas Epidemiológicas.

O nosso programa de avaliação científica abrange uma ampla gama de áreas. Inicia-se com a análise química do aerossol gerado sem combustão pelo produto alternativo, prossegue com a investigação laboratorial e clínica e termina com a monitorização da utilização e a vigilância da segurança dos nossos produtos sem fumo no mercado.

O potencial de redução de risco de uma alternativa sem fumo depende da qualidade da conceção do produto e da estrita observância de elevadas normas de fabrico, a fim de garantir que este entrega um aerossol consistente.

O passo seguinte consiste em comprovar a ausência de combustão e avaliar as reduções dos níveis de constituintes químicos nocivos gerados no aerossol, bem como a redução da toxicidade em comparação com o fumo dos cigarros, no âmbito da nossa investigação laboratorial.

Uma vez concluídos estes estudos, são realizados estudos clínicos entre fumadores adultos para compreender se a mudança para o produto sem fumo reduz a sua exposição a produtos químicos nocivos e se isso leva a uma mudança favorável dos indicadores de risco de doenças relacionadas com o tabaco.

Realizamos também estudos para compreender melhor o potencial de um produto sem fumo em benefício da saúde pública, incluindo investigação sobre a forma como os fumadores percecionam o risco de um produto e como utilizam um produto sem fumo em condições reais. Verificamos também se as pessoas que nunca fumaram e antigos fumadores percecionam que os produtos sem fumo não se lhes destinam.

Monitorizamos a utilização dos nossos produtos sem fumo uma vez comercializados no mercado, para avaliar o potencial do produto para a saúde pública. Existe um processo de vigilância de segurança estabelecido para os nossos produtos após o seu lançamento no mercado.

Como está organizada a equipa científica da PMI (quantos colaboradores, em que áreas etc.)?

Na PMI, temos mais de 980 cientistas, engenheiros, técnicos e pessoal de apoio que trabalham nos nossos produtos sem fumo, com experiência em cerca de 30 áreas científicas e de engenharia, incluindo química, biologia, informática, ciência dos materiais, medicina e muitas outras. A diversidade de especialistas e de áreas científicas e técnicas é muito relevante. Graças à criatividade e à perseverança dos nossos cientistas e de milhares de outras pessoas da PMI, podemos disponibilizar uma gama de alternativas sem fumo que podem permitir aos fumadores adultos, que de outra forma continuariam a fumar, abandonar definitivamente os cigarros. Como cientista, também é muito gratificante ter a oportunidade de trabalhar num ambiente tão diverso.

Por que razão deve ser considerada uma abordagem de redução dos riscos nas políticas de saúde pública, para além das atuais políticas de prevenção e cessação do tabagismo?

Do protetor solar ao cinto de segurança, as inovações para reduzir os danos causados por certos comportamentos e atividades humanas estão presentes no nosso dia-a-dia.

A PMI apela a que uma abordagem semelhante seja considerada do que diz respeito aos riscos conhecidos derivados do consumo do tabaco e, atualmente, muitos stakeholders, incluindo organizações de saúde pública, profissionais de saúde e reguladores, reconhecem que são necessárias novas políticas para complementar as estratégias de prevenção e cessação.

Temos a clara noção de que a melhor escolha que qualquer fumador pode fazer é parar de utilizar produtos de tabaco e nicotina, mas a realidade é que muitos não o fazem. De facto, apesar de os riscos do consumo de tabaco para a saúde serem amplamente conhecidos, estima-se que atualmente ainda haja cerca de mil milhões de fumadores, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê que este número se irá manter praticamente sem alteração em 2025.

Isto mostra que as estratégias de cessação, por si só, embora sejam eficazes, não são suficientes. Os homens e as mulheres que continuam a fumar merecem uma abordagem pragmática e a oportunidade de mudar para uma alternativa melhor que lhes permita abandonar os cigarros.

Graças à ciência e à tecnologia, existem atualmente produtos alternativos. A transição total para produtos sem fumo substanciados em ciência, embora não isentos de riscos, constitui uma melhor opção para os atuais fumadores adultos do que continuar a fumar.

Por que razão deve a ciência ser tida em conta nos processos de tomada de decisão dos legisladores e reguladores em matéria de políticas de saúde pública?

Uma regulamentação abrangente e baseada em dados científicos pode ajudar a que fumadores adultos que, de outra forma, continuariam a fumar, assumam rapidamente uma mudança para alternativas melhores, protegendo-se simultaneamente contra consequências indesejáveis.

Nesta era de enormes avanços tecnológicos, podemos recolher, partilhar e analisar quantidades inigualáveis de dados de formas que eram impossíveis apenas há algumas décadas, criando assim mais oportunidades para a tomada de decisões com base em evidência.

Enquanto cientista, acredito que a ciência e a evidência devem, em última análise, orientar decisões fundamentadas que tenham como objetivo melhorar a saúde pública. As decisões não devem nem podem ser tomadas com base em crenças.

No que está a PMI a trabalhar para além dos produtos com nicotina? Quais são as metas da PMI para o futuro?

Continuamos focados em substituir os cigarros por alternativas sem fumo o mais rapidamente possível, para benefício dos adultos que fumam, da saúde pública e da sociedade em geral.

No entanto, no âmbito do processo de transformação do negócio, baseado na disponibilização de melhores alternativas sem fumo, temos vindo a expandir o nosso capital social, humano, intelectual e de produção para áreas que permitem que a empresa vá um passo mais longe, dirigindo-se, a longo prazo, para o desenvolvimento e disponibilização de soluções terapêuticas e de bem-estar inalatórias.

Em conjugação com a experiência que acumulámos nestas duas décadas de trabalho, as aquisições, em 2021, de várias empresas na área da saúde – Fertin, Vectura e OtiTopic – proporcionam-nos uma base para a criação de competências que são críticas para o desenvolvimento de produtos respiratórios e orais.