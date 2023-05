A época balnear abre esta segunda-feira na região do Algarve — começa a 1 de junho na zona centro e parte do sul do país e a 15 de junho na região norte –, mas mantém-se o problema que tem vindo a ser assinalado nos anos anteriores: a falta de nadadores-salvadores. Segundo os dados avançados ao jornal Público pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), existem 4331 profissionais habilitados para prestar assistência nas praias.

Até ao dia 10 de maio deste ano, 582 pessoas receberam o certificado, depois de frequentarem as respetivas formações. Mas o número continua a ser baixo, uma vez que o “normal”, adianta o mesmo jornal, é ter entre 5200 e 5500 nadadores-salvadores — menos cerca de mil do que o número atual.

Apesar de a época balnear começar esta segunda-feira apenas para as praias do distrito de Faro, outros municípios quiseram garantir nadadores-salvadores, mesmo fora do período oficial. Matosinhos, Viana do Castela, Cascais, Almada, Albufeira e Nazaré, segundo dados da AMN, são alguns dos exemplos. A decisão de ter ou não nadadores-salvadores nas praias é, desde 2018, uma competência dos municípios.

A Autoridade Marítima Nacional diz já ter enviado “ao Governo um conjunto de propostas para a resolução deste problema nacional” e duas das sugestões passa por criar uma tabela remuneratória e garantir que o “exercício temporário da atividade de nadador-salvador não implica a perda de benefícios sociais pelos jovens estudantes”.