Os presidentes ucraniano, Volodymyr Zelensky, e francês, Emmanuel Macron, apelaram a um aumento da pressão sobre a Rússia através da imposição de “novas sanções”, numa declaração conjunta divulgada após um encontro no domingo à noite, em Paris.

“A Ucrânia e França estão de acordo quanto à necessidade de aumentar a nossa pressão coletiva sobre a Rússia através de novas sanções, para enfraquecer a capacidade do país de prosseguir a sua guerra de agressão ilegal”, declararam os chefes de Estado dos dois países.

França vai treinar e equipar vários batalhões ucranianos com “dezenas de veículos blindados e tanques ligeiros” para ajudar a Ucrânia a combater os invasores russos, que travam há mais de 14 meses uma guerra de agressão no seu território, anunciaram Macron e Zelensky, no final de um jantar de trabalho no palácio do Eliseu.

“Nas próximas semanas, França vai treinar e equipar diversos batalhões com dezenas de veículos blindados e tanques ligeiros, entre os quais os AMX-10RC”, especificaram, na declaração conjunta.

Paris vai também concentrar os “esforços no apoio à capacidade de defesa antiaérea da Ucrânia”, acrescenta-se no texto.