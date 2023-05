Esta segunda-feira queremos saber a sua opinião sobre as eleições na Turquia. Os votos ainda se contam, mas tudo indica que terá de haver um segunda volta para escolher o presidente. É o pior resultado de Erdogan e do seu partido nos últimos 20 anos, mas o candidato da oposição ficou aquém do que previam as sondagens e parte atrás para a segunda volta, o que torna a sua tarefa muito mais difícil. Depois desta “surpresa” nas eleições turcas deste domingo, queremos discutir no Contra-Corrente de hoje o significado do voto dos turcos não só para o futuro do seu país, como para o futuro do governo dos chamados “homens fortes” de que Erdogan tem sido um exemplo. O que podemos esperar das eleições turcas?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.