O defesa central português Pedro Pinto disse esta segunda-feira à Lusa querer alcançar a final da Liga dos Campeões africanos de futebol com a camisola do Petro de Luanda, após reconquistar no domingo o Girabola.

Temos a esperança de conseguir pelo menos chegar à final da Liga dos campeões, algo inédito, pelo facto de no ano passado termos estado tão perto, e também temos a Superliga, algo muito competitivo, onde só jogam os melhores, e isso é bom para nos colocarem à prova, porque temos boa equipa. Este grupo merecia mais nas provas africanas este ano, esperemos chegar mais longe para o ano”, disse.

Em relação à conquista do bicampeonato angolano de futebol, o defesa central, que garantiu que vai continuar na equipa angolana, e com o desejo de conquistar títulos, assumiu que o sentimento é o de dever cumprido.

“O sentimento é de dever cumprido, é de felicidade, é de alegria pela conquista de mais um título, porém o bicampeonato”, manifestou.

Entre as várias dificuldades encontradas ao longo da época, Pedro Pinto apontou o mau estado da maioria dos relvados dos campos angolanos.

“As maiores dificuldades para a vitória foram várias, entre elas, os campos, as condições dos terrenos, pois o jogo angolano é intenso, rápido, agressivo combativo, e a forma como rapidamente metem 5/6 homens atacar por sermos a melhor equipa e todos quererem fazer golo ao Petro”, enumerou.

o defesa luso confirmou ter sido sondado por alguns clubes africanos, sem que houvesse propostas concretas.

“Ando no futebol há algum tempo, propostas reais não recebi nenhuma, interesses houve, uma ou outra coisa, mas nunca avançaram”, finalizou.

Pedro Pinto, que cumpre a segunda época no emblema angolano, foi uma das peças fundamentais na equipa do treinador luso Alexandre Santos para a conquista dos dois últimos títulos do Girabola, bem como para a campanha do Petro de Luanda na ‘Champions’ africana, com destaque para a inédita meia-final alcançada na edição antepassada da prova africana.