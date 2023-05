Os preços em Cabo Verde caíram 0,6% no mês de abril, face a março, com a evolução a um ano a cair igualmente, de 5,6% para 4,8%, indicam dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

De acordo com o mais recente Índice de Preços no Consumidor (IPC), elaborado pelo INE, a taxa de variação homóloga desacelerou novamente em abril 0,8 pontos percentuais (1,7 pontos percentuais em março), face ao registo no mês anterior, enquanto a variação mensal caiu 0,2 pontos percentuais.

“No período em análise, o IPC registou uma variação média dos últimos 12 meses de 7,6%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao registado no mês anterior”, refere-se no indicador do INE.

Nos documentos de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023, o Governo cabo-verdiano admite que “os níveis de preços deverão permanecer elevados, acelerando de 1,9% em 2021 para 7,9% em 2022″, o valor mais alto em 25 anos.

“Já para 2023, espera-se que reduza para 4% [3,7%, segundo o detalhe da proposta], refletindo a redução da inflação importada dos principais parceiros comerciais de Cabo Verde”, lê-se no documento.

Antes dos efeitos da crise inflacionista atual e apesar da pandemia de covid-19, Cabo Verde registou uma taxa de inflação mínima histórica de 0,6% em 2020, e de 0,8% em 2017.

O arquipélago recupera de uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística — setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago — desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19.