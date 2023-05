A ex-administradora da TAP, Alexandra Reis, que saiu da companhia com uma indemnização de 500 mil euros, ainda não começou a colaborar com o grupo Barraqueiro. Quando começar, fará “consultoria ao nível das compras”. A informação foi dada por Luís Cabaço Martins, atual vogal da administração do grupo Barraqueiro, que esteve na comissão de inquérito parlamentar à TAP na qualidade de ex-presidente da comissão de vencimentos da companhia, cargo que ocupou entre 2016 e 2021. Foi substituído por Tiago Aires Mateus.

Cabaço Martins começou por dizer que não conhece Alexandra Reis, a não ser “através da estrutura da empresa”. A gestora esteve na comissão executiva da TAP entre 2020 e 2022, período no qual Cabaço Martins exerceu o cargo de presidente e depois vogal da comissão de vencimentos (um órgão não executivo nomeado pela assembleia geral).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionado pelo deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, sobre o processo de contratação de Alexandra Reis, respondeu: “Não estou envolvido em nenhum ponto desse eventual processo”. Sobre o seu contrato com a Barraqueiro, avançado na passada sexta-feira pelo jornal Sol, Cabaço Martins disse que não o conhece. “Penso que nem começou”, acrescenta apenas que fará “consultoria ao nível das compras”, assumindo que “não conheço o contrato”. Concretamente, terá um contrato de colaboração em outsourcing para a realização de um trabalho, com uma duração que não precisou. Ainda que no grupo tenha o pelouro dos recursos humanos, diz que só foi “informado” numa reunião do conselho de administração da contratação de Alexandra Reis como consultora.

Também questionado sobre de quem partiu o convite à ex-administradora da TAP afirmou apenas: “penso que foi o CEO”, Humberto Pedrosa, respondeu de forma lacónica, assumindo que, no entanto, não tem a certeza se foi mesmo o CEO. O fundador do grupo Barraqueiro elogiou Alexandra Reis na sua audição na comissão de inquérito à TAP.

Cabaço Martins também garante não ter estado envolvido na sua indemnização de 500 mil euros. “Já não estava na comissão de vencimentos como vogal na altura”, vincou.

Foram os antigos administradores privados da TAP, Pedrosa e Neeleman, que convidaram Cabaço Martins para a companhia. “Tenho uma relação profissional com empresas que pertencem ao senhor Humberto Pedrosa e tinha nessa altura” desde a altura da privatização da Rodoviária Nacional, em 1993, acrescentou. Neste momento é vogal do conselho de administração na holding do grupo, e administrador não executivo da Fertagus e à gerência da ViaPorto.

Foi David Pedrosa que contratou em 2017 Alexandra Reis para a TAP para a direção de procurement (contratação e compras).

Na passada sexta-feira, ao Observador, fonte oficial da Barraqueiro adiantou que Alexandra Reis “não é trabalhadora do Grupo Barraqueiro”, mas sua colaboradora, contratada “para um trabalho de consultoria”.