Uma arma registada em nome do ex-ditador chileno Augusto Pinochet Ugarte foi apreendida na cidade de Valdívia, no sul do Chile, após uma operação policial que deteve 10 pessoas ligadas a gangues rivais envolvidos num tiroteio.

Esta pistola Pietro Beretta, calibre 380, registada em nome do ex-general que comandou uma sangrenta ditadura, entre 1973 e 1990, tinha até agora uma denúncia por extravio feita em 8 de maio de 2014, noticiaram na semana passada vários meios de comunicação locais.

O incidente ocorreu na cidade de Valdivia, na região de Los Ríos, 744 quilómetros a sul de Santiago, quando um grupo de jovens trocou tiros antes de serem detidos por polícias.

Entre os detidos estava um adolescente de 15 anos que transportava a arma numa bolsa e que fazia parte de uma organização de tráfico de drogas.

O Ministério Público manteve o detido em prisão preventiva após ser identificado como autor do crime de porte ilegal de arma de fogo, tiroteio injustificado em via pública, tentativa de homicídio e dano simples.

A ditadura chilena durou 17 anos e deixou mais de 40 mil vítimas, entre executados, detidos e desaparecidos, presos políticos e torturados, segundo dados da comissão oficial que compilou depoimentos de vítimas e familiares. Mais de 3.200 chilenos morreram nas mãos de agentes estatais.