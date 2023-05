O dia amanheceu com pelo menos três feridos a registar em Kiev, na sequência de um ataque com mísseis durante a noite que as autoridades ucranianas classificaram como “excecionalmente” intenso.

Foi excecional em termos de densidade, com o número máximo de mísseis de ataque no período de tempo mais curto”, explicou o líder da administração militar da capital, Serhiy Popko.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, deu conta de que três pessoas ficaram feridas na sequência da queda de destroços de um míssil intercetado, que terão caído sobre um prédio e alguns carros no bairro de Solomyanskyi.

O comandante Valeriy Zaluzhny, das Forças Armadas ucranianas, explicou que foram disparados sobre a capital 18 mísseis e mais alguns drones e garantiu que “todos foram destruídos pelos meios da defesa aérea” do país.

Mas a Rússia contou uma história diferente. Poucas horas depois de Kiev divulgar dados sobre o ataque, o Ministério da Defesa russo prestou declarações ao site russo Zvezda, garantindo que destruiu um dos sistemas de defesa aérea Patriot (norte-americano) usado pelos ucranianos durante o ataque. A chuva de mísseis, acrescentou o Ministério, tinham como objetivo unidades de combate ucranianas e locais de armazenamento de armamento.

Uma avaliação diferente da que foi feita pelo governo francês. A República francesa emitiu um comunicado diplomático onde condena “nos termos mais fortes” os ataques a Kiev desta noite, que classificou como “crimes de guerra”.

“Estes ataques tiveram como alvo, uma vez mais, alvos civis, em violação flagrante do direito humanitário internacional e demonstram a determinação da Rússia em continuar a escalada desta guerra de agressão contra a Ucrânia”, afirma o Eliseu.