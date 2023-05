A comissão de vencimentos da TAP não quis aprovar a componente variável da remuneração da ex-CEO, Christine Ourmières-Widener, enquanto não ficasse resolvido o plano de reestruturação da companhia, em 2021. Luís Cabaço Martins, que foi presidente da Comissão de Vencimentos da TAP entre 2016 e 2021, está a ser ouvido esta terça-feira na comissão de inquérito à TAP, não adiantou qual seria o valor a pagar à gestora francesa, demitida na sequência do caso Alexandra Reis.

Cabaço Martins afirma que a comissão de vencimentos definia os critérios para a atribuição de remunerações variáveis e verificava, no ano seguinte, se havia condições para a atribuição do prémio. A atribuição dos prémios não era votada em assembleia geral. “As únicas competências da comissão de vencimentos eram definir e determinar a execução da política de remunerações dos corpos sociais”. E as remunerações variáveis, caso existam. A assembleia geral poderia sempre intervir, se não concordasse.

No contrato de Christine aprovado na comissão de vencimentos, Cabaço Martins era vogal e não presidente da comissão de vencimentos, e recorda que não foi definida qualquer remuneração variável. Foi, sim, definida uma remuneração fixa, um subsídio de residência e benefícios sociais, como seguros e telemóvel. Na altura, a secretária da sociedade, Ana Malheiro, terá informado Christine de que a componente variável que estaria combinada com a CEO teria de ser adiada por causa do plano de reestruturação. “Eles ainda não resolveram a remuneração variável embora tenham uma cópia do contrato e tem de ser adiado porque o plano de reestruturação não foi aprovado” escreveu, num email, Ana Malheiro à então CEO, que se terá mostrado “muito confusa” porque o seu contrato previa um bónus. “O contrato estava assinado pela TAP mas não foi ratificado pela comissão de vencimentos”, reiterou Cabaço Martins.

“A comissão de vencimentos teve acesso ao contrato que teria sido negociado” com Christine. “Apreciámos o contrato que já estava assinado, para perceber se podia ser aprovado à luz da política de remunerações que estava a ser seguida. Aprovámos o contrato, mas não aprovámos remunerações variáveis em função da reestruturação. Entendemos por unanimidade que seria prudente não aprovar logo essas remunerações até que ficasse clara toda a situação da TAP”.

A CEO terá manifestado a sua surpresa ao Ministério das Infraestruturas, num email reencaminhado a Maria Araújo, chefe de gabinete do ministro. Estes emails, ressalva Paulo Moniz do PSD, não foram enviados pelo ministério à CPI, “uma prova de que está a esconder emails” aos deputados, defendeu.

Cabaço Martins admite que não soube como é que o caso do bónus da CEO ficou resolvido, porque saiu em 2021. E nunca chegou a conhecer Ourmières-Widener. Já nas perguntas do deputado da IL, Guimarães Pinto, revela que o contrato feito com a presidente executiva previa remunerações variáveis totais de três milhões de euros e que a definição não foi alvo de consulta prévia à comissão de vencimentos.