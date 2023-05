O crescimento homólogo da economia da zona euro abrandou, no primeiro trimestre, para 1,3%, e o da União Europeia (UE) para 1,2%, segundo uma estimativa rápida esta terça-feira divulgada pelo Eurostat.

O produto interno bruto (PIB) da zona euro teve um avanço homólogo de 1,3% entre janeiro e março, depois de ter crescido 1,8% no trimestre precedente, e o da UE subiu 1,2%, face ao aumento homólogo de 1,7% registado entre outubro e dezembro de 2022.

De acordo com a estimativa do serviço estatístico europeu, na comparação trimestral, o PIB da zona euro registou uma subida de 0,1% na zona euro e de 0,2% na UE, depois de, no último trimestre de 2022, ter recuado 0,1% em ambas as áreas.