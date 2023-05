O Partido Democrata apresentou, esta terça-feira, uma resolução que visa a expulsão de George Santos, congressista acusado de 13 crimes, da Câmara dos Representantes.“Precisa de ser expulso”, advogam os democratas, que defendem que o líder republicano do órgão político, Kevin McCarthy, tem “recusado agir” no que diz respeito a este caso.

De acordo com a CNN, a resolução deverá ser rejeitada pelos congressistas republicanos, que detêm maioria, ainda que algumas fações do partido queiram expulsar George Santos da Câmara dos Representantes, isto pela imagem negativa que acaba por gerar.

No entanto, o líder republicano da Câmara dos Republicanos não quer para já avançar com a expulsão do congressistas, preferindo esperar pelas conclusões do Comité de Ética do órgão político.

Os republicanos têm de responder à resolução até à quinta-feira, tendo de ser agendada uma votação para o efeito. Se avançar esta fase preliminar, para ser aprovada, o documento necessita de pelo menos 50% dos votos dos congressistas.

Caso seja chumbada, terá de haver uma segunda votação, mas desta feita são necessários dois terços dos votos dos congressistas para que seja aprovada.

O congressista republicano de Nova Iorque está acusado de 13 crimes, sete de fraude, três de branqueamento de capitais, um por roubo de fundos públicos e dois por prestar declarações falsas à Câmara dos Representantes. Em tribunal, George Santos, de 34 anos, declarou-se inocente, saindo depois em liberdade sob pagamento de fiança de 500 mil dólares (cerca de 455 mil euros).