Em atualização

Duas pessoas, um homem e uma mulher, morreram esta quarta-feira após uma explosão numa rua no município de Orio, no País Basco, em Espanha. Investigações preliminares apontam para que se tenha tratado de um crime de violência de género, causado por um engenho explosivo na posse do homem.

Fontes do Departamento de Segurança basco citadas pelo El Mundo deram conta de que a explosão ocorreu na via pública. A explosão ocorreu perto de um parque infantil por volta das 17h20 locais (16h20 em Lisboa). As duas vítimas mortais estariam sentados num banco de jardim nos arredores do parque. As equipas de emergência já se encontram a trabalhar no local.

Fontes da polícia no local revelaram à agência de notícias EFE que as primeiras investigações apontam para que a explosão tenha tido origem num pacote transportado por uma das vítimas. O presidente do governo basco, Iñigo Urkullu, adiantou que o caso está a ser tratado como um crime de violência de género. Ao que tudo indica, o homem ter-se-á acercado da mulher, a sua ex-namorada, e posteriormente detonado o engenho.

“Chegamos a este encontro com pena e com tristeza perante o incidente trágico desta tarde no município de Orro, com duas pessoas mortas como consequência de uma explosão, aparentemente causada por um crime de violência de género”, disse o governante aos jornalistas, citado pela Cadena SER. Os motivos do aparente crime passional não são, para já, conhecidos.