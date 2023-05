João Galamba acredita de que tem “todas as condições” para continuar no cargo de ministro das Infraestruturas. De visita às obras de modernização ferroviária da Linha da Beira, de colete fluorescente e capacete de obras (indumentária que retirou logo após as declarações), reiterou por várias vezes que está “motivado” e “a trabalhar”. Na mesma ocasião, recusou-se a responder a assuntos relacionados com a comissão de inquérito parlamentar à TAP, onde vai ser ouvido esta quinta-feira.

“Sinto-me extremamente motivado todos os dias, motivado a trabalhar e a concretizar e é isso que continuarei a fazer”, disse, sublinhando que o “foco é exclusivamente o trabalho” e que não tem dúvidas sobre as condições que tem para estar à frente do Ministério: “Como se vê continuo a ter todas as condições. Tinha, tenho e continuo a ter todas as condições para fazer o meu trabalho como sempre fiz.”

Confrontado sobre o caso do alegado roubo do computador por parte de Frederico Pinheiro do edifício do ministério, Galamba foi perentório: “O meu trabalho não é responder sobre a CPI, é ser ministro das Infraestruturas.”

Insistiu que as “condições” que tem são o “trabalho” e as “concretizações” dos resultados e prometeu com continuará a fazê-lo a um “grande ritmo de execução”, “sem hesitações”.

Sobre a demissão que António Costa não aceitou, o ministro sublinhou que, como já havia dito, a manutenção de um elemento do Governo depende do próprio e do primeiro-ministro, pelo que justifica o pedido de demissão como tendo “deixado à consideração do primeiro-ministro”.

“Era o que faltava um ministro deixar-se afetar pelo ruído”, disse ainda João Galamba perante as obras de modernização da linha da Beira, troço entre Magualde e Celorico da Beira.