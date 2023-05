Tendo em conta as fortes restrições legais que a lei impõe ao Ministério Público e às polícias para atuarem durante a noite, o ex-secretário-geral da Segurança Interna não tem dúvidas: “Não é normal que o SIS ligue para um cidadão às 23h”, afirmou Mário Mendes no programa “Justiça Cega” da Rádio Observador.

Apesar de reconhecer que pode justificar-se a intervenção do SIS ao abrigo do estado de necessidade — um conceito previsto na lei que permite às secretas intervir em situações urgentes e inadiáveis face ao perigo em causa para a segurança nacional —, o juiz conselheiro jubilado entende que tal conceito, contudo, não pode ser aplicado no caso de a informação classificada ser apenas de índole financeira.

“Se a informação classificada que estava no computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas tiver apenas a ver com o projeto de reestruturação da TAP ou outra informação financeira, é mais difícil justificar a aplicação do estado de necessidade”.

Mais: o juiz conselheiro contesta que se possa apelidar o SIS como “autoridade”, como o primeiro-ministro António Costa o fez. Por uma razão: por exemplo, o agente secreto do SIS que contactou com Frederico Pinheiro, não tinha qualquer autoridade legal para exigir a entrega do computador. “O ex-adjunto podia ter-se recusado a entregar o computador que o agente do SIS nada podia fazer”, diz Mário Mendes.

Na segunda parte do “Justiça Cega” analisamos a entrada em vigor da distribuição eletrónica dos juízes em todas as instâncias judiciais com a ajuda da juíza de direito Nélia Brito, vogal da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e magistrada da jurisdição administrativo-fiscal.