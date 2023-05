Os municípios devem notificar os proprietários de imóveis devolutos para avançarem com o seu arrendamento. Se não o fizerem, serão penalizados fiscalmente, sendo impedidos de aplicar as taxas agravadas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) previstas para as habitações devolutas, de acordo com o jornal Público.

A medida do pacote Mais Habitação sobre o arrendamento forçado aplica-se aos imóveis que tenham sido considerados devolutos pelos municípios há pelo menos dois anos. Nas cerca de 700 mil casas vazias que existem no país, menos de 10 mil estão inseridas nesta categoria, podendo vir a ser abrangidas pelo regime.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Terminado o prazo de dois anos após um imóvel ter sido considerado devoluto — e se nada tiver sido feito para alterar a situação — os municípios têm a responsabilidade de notificar os proprietários do seu dever de conservação desse imóvel, avançando coercivamente com obras que sejam necessárias para a melhoria das condições do espaço no caso de o proprietário não cumprir esse dever.

Em alternativa, após os municípios notificarem os proprietários do dever de dar uso ao imóvel, estes podem apresentar uma proposta de arrendamento com um valor de renda que não pode estar acima de 30% dos limites previstos no programa de arrendamento acessível.

A medida do arrendamento forçado de habitações devolutas, incluída na proposta de lei relativa do pacote Mais Habitação, vai ser um dos temas discutidos na Assembleia da República a 19 de maio.