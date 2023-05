Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O regresso dos habituais discursos noturnos de Volodymyr Zelensky aconteceram esta segunda-feira – e mais cedo do que o habitual. Ao final da tarde de Kiev (cerca das 17h00 em Lisboa), o Presidente ucraniano falou a bordo de um comboio a caminho da terra natal, e fez um balanço do seu périplo internacional do último fim-de-semana.

Da visita a Itália, Zelensky destacou o encontro “encorajador” com o Papa e as conversas “positivas” com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. De Alemanha e França o destaque foi para os novos pacotes de Defesa – particularmente os quase 3 mil milhões de euros de ajuda militar de Berlim (que se comprometeu a longo prazo com uma ajuda de 11 mil milhões de euros).

Zelensky enalteceu ainda a atribuição do Prémio Carlos Magno, que recebeu em Aechen em nome do povo ucraniani. “Foi a primeira vez que a língua ucraniana foi falada no salão onde os galardoados foram honrados”, afirmou, deixando ainda a garantia de que “o ucraniano será uma das línguas oficiais da União Europeia”.

Estas cimeiras, às quais se juntou o encontro desta segunda-feira com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, serviram ainda, de acordo com Zelensky, para “coordenar posições” à entrada para as próximas semanas de cimeiras internacionais, do encontro do G7 na próxima semana até à cimeira da NATO, em julho.

“A nossa fórmula para a paz foi discutida em todos os encontros”, referiu o chefe de Estado ucraniano. “Agora, há uma maior vontade dos nossos parceiros em seguir a fórmula ucraniana. Há mais apoio à nossa adesão à União Europeia, e um maior entendimento de que a adesão da Ucrânia à NATO vai acontecer, é inevitável”, sustentou.

Zelensky agradeceu ainda a disponibilidade da França e da Ucrânia em treinar militares ucranianos, e resumiu o resultado da série de encontros em três pontos-chave: “Mais armas para a Ucrânia, respeito pelos ucranianos, e a vitória cada vez mais perto”.