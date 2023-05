Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Natalia Arno, uma importante ativista pró-democracia russa, pode ter sofrido uma tentativa de envenenamento. A denúncia foi feita pela própria nas redes sociais e, a confirmar-se, seria o mais recente incidente deste tipo contra opositores políticos do Kremlin.

No Facebook, Arno, que preside à Fundação Rússia Livre (uma organização internacional que coordena esforços de vários ativistas para o avanço da democracia na Rússia), denunciou o caso, que terá ocorrido no final de abril, e especulou ter sido vítima de um “agente nervoso”.

O alegado envenenamento terá ocorrido quando a ativista fazia uma visita a duas cidades europeias. “Alguns sintomas estranhos apareceram logo na primeira cidade, mas na altura atribui-os ao jetlag, falta de horas de sono e fadiga no geral”, conta na publicação.

Terá sido na segunda cidade que Arno, que reside nos Estados Unidos, sentiu os sintomas de forma mais severa depois de um dia de reuniões. “Regressei ao meu hotel ao final do dia e vi que a porta do meu quarto estava ligeiramente aberta”. Depois de entrar no quarto e vasculhar as suas coisas para garantir que nenhuma escuta tinha lá sido colocada, diz ter sentido um “odor estranho e forte a perfume barato” dentro do quarto.

Após fazer uma queixa junto do lobby do hotel, que justificou o sucedido com uma empregada que se teria esquecido de fechar a porta, Arno acabou por ir dormir — até que, às 5h00 da manhã, acordou com sintomas estranhos, que só pioraram no voo de volta para os Estados Unidos. A opositora do Kremlin alega ter sentido dores fortes e “dormência em todo o corpo”, mas, quando se dirigiu às urgências hospitalares, os médicos não encontraram qualquer explicação. “Com base nas minhas análises, podia ser uma astronauta que estava pronta para ir para o espaço”, descreveu.

Arno estará agora a recuperar. No Facebook, afirmou que a maioria dos sintomas já desapareceu, mas que, duas semanas após o incidente, ainda sente alguma dormência no corpo. “Os russos que tiveram de abandonar a Rússia de Putin (…) têm de entender que o inimigo tem tentáculos longos, e que é possível sermos atingidos mesmo fora da Rússia”, alertou.

O caso de Natalia Arno chama à memória outros exemplos de alegados envenenamentos de opositores políticos do Kremlin. Entre os exemplos mais mediáticos contam-se os de Alexei Navalny e Vladimir Kara-Murza, também eles ativistas e opositores políticos de Putin (que se encontram os dois na prisão), e o de Sergei Skripal, um ex-expião russo que, juntamente com a filha, terá sido envenenado em Inglaterra. O regime russo sempre negou a autoria destes atos.