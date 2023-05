O Banco de Portugal baixou em 42% os lucros em 2022, para 297 milhões, e, graças a esse resultado, vai pagar um dividendo de 238 milhões de euros ao Estado. Trata-se da transferência mais baixa desde 2016 mas está, ainda assim, alinhada com os 240 milhões que estavam previstos no Orçamento do Estado para este ano. Os próximos anos serão, porém, marcados por uma deterioração nas contas do Banco de Portugal e só graças a uma “almofada” é que não está previsto que haja prejuízos. Neste contexto, nos próximos anos o Ministério das Finanças não deverá contar com dividendos.

No ano passado, em 2022, o Banco de Portugal tinha dado dividendos de 406 milhões (sobre o resultado de 2021). Embora estes 238 milhões sejam o dividendo mais reduzido desde 2016, quando o Estado recebeu 186,3 milhões sobre os lucros de 2015 do Banco de Portugal, o supervisor sublinha em comunicado que, “considerando o imposto sobre o rendimento corrente, foram entregues ao Estado 371 milhões de euros” no total.

