O deputado do PS, José Carlos Ribeiro Barbosa, garantiu ao Observador que é “completamente falso” que tenha participado na célebre “reunião secreta” com a CEO da TAP antes da audição desta no Parlamento. A reação do deputado socialista surge depois de André Ventura ter sugerido a presença de José Carlos Ribeiro nessa reunião durante a audição do antigo adjunto do ministério das Infraestruturas, Frederico Pinheiro.

O deputado e líder do Chega disse, durante a audição desta quarta-feira, que “até a informação de ofícios dos ministérios” a que os deputados acederam “dão conta da presença de deputados que depois no oficio do Ministério das Infraestruturas se negam ou se omitem.” André Ventura acrescentaria que, neste caso, “se vê a falta de verdade” e apontou o dedo a um deputado socialista eleito pelo círculo do Porto: “Há um oficio dos Assuntos Parlamentares que refere a presença não só do deputado Carlos Pereira, como do deputado Carlos Ribeiro, penso que será o deputado Carlos Barbosa Ribeiro“.

O deputado recorda que, nesse dia 17, teve apenas uma reunião, pelas 14h00, na comissão de Economia. Além disso, José Carlos Ribeiro Barbosa garante ao Observador que nem sequer recebeu um convite para a reunião (apesar de ser membro da comissão de Economia). O deputado revelou ainda ao Observador que informou até durante a tarde o presidente da comissão de inquérito, António Lacerda Sales, de que a sugestão de Ventura é “completamente falsa”.

Fonte da bancada parlamentar do PS disse ao Observador que, na base da confusão, deve estar o facto de existir um assessor do Grupo Parlamentar do PS que se chama precisamente Carlos Ribeiro e que pode ter sido convidado para essa reunião por assessorar a própria comissão de Economia.