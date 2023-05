O diploma que visa corrigir as assimetrias do congelamento da carreira docente será aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros, uma medida que abrange “no mínimo 60 mil professores”. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, nesta quarta-feira.

“Consideramos estarem reunidas as condições para aprovar amanhã em Conselho de Ministros o decreto-lei”, anunciou João Costa, em conferência de imprensa realizada dois dias após a reunião negocial suplementar entre ministério e sindicatos de professores, que terminou sem acordo.

Na segunda-feira, 15 de maio, pouco antes de terminar a reunião que a plataforma de nove estruturas sindicais teve no Ministério da Educação, o líder da Fenprof saiu porta fora. “Indecente, inaceitável, revoltante e um nojo”, disse Mário Nogueira, visivelmente exaltado, quando falava aos jornalistas.

Segundo explicou o professor, após quatro reuniões da ronda de negociação suplementar, uma delas técnica, nada foi alterado na proposta inicial. O processo negocial sobre a progressão da carreira docente, aberto pela tutela, terminou sem acordo a 21 de abril. Após isso, os sindicatos fizeram o que está previsto na lei: pediram uma ronda de negociação suplementar.

Esta quarta-feira, Mário Nogueira repetiu o que já tinha dito na segunda-feira. No final do encontro, e depois de todos os sindicatos terem perguntado pelo documento onde contavam ver algumas das alterações propostas pelos professores, a resposta do ministro terá sido de que o documento continuava a ser o mesmo de março, sem alterações — o que levou Mário Nogueira a dirigir-se para a porta.

“Fomos figurantes de teatro”, disse esta quarta-feira em Chaves, onde arranca uma nova ronda de protestos dos professores, com uma caravana que vai percorrer o país em 6 dias e meio, que simbolicamente representam o tempo de carreiras congeladas que não foi devolvido aos professores. “Foi preciso chegar ao fim da reunião para, com desplante, o ministro dizer que se esqueceu de informar no princípio que não havia documento novo”, voltou a frisar Mário Nogueira.

O diploma do Governo para corrigir assimetrias decorrentes do congelamento da carreira dos professores prevê um conjunto de medidas que permitem acelerar a progressão dos docentes que trabalharam durante os períodos de congelamento, na perspetiva da tutela. Os sindicatos contestam-na e garantem que criará novas assimetrias.

João Costa recordou que em causa estão ainda os efeitos do congelamento das carreiras que ocorreu durante o período da estadia da troika em Portugal, e que foi entretanto parcialmente recuperado. “Há na carreira docente uma progressão até superior a outras carreiras”, acrescentou o ministro.

O diploma prevê que os professores recuperem o tempo em que ficaram a aguardar vaga nos 4.º e 6.º escalões a partir do ano de descongelamento (2018), que fiquem isentos de vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões, além da redução de um ano na duração do escalão para aqueles que também ficaram à espera de vaga, mas que já estão acima do 6.º escalão.

Segundo explicou aos jornalistas, esses são os três cenários previstos no decreto-lei. “Os professores que estiveram em funções durante o período total de congelamento” e que não conseguiram subir para o 5.º e o 7.º escalão vão receber de volta esse tempo de espera. O exemplo que João Costa deu foi de um professor que esperou dois anos e meio para ter vaga no 5.º escalão e, depois disso, mais dois anos e meio para ter no 7.º. “Esse professor recupera 5 anos”, disse.

Aqueles que ainda não passaram por “essas barreiras”, ficam isentos de haver vaga ou quota, desde que cumpram os requisitos para transitar de escalão.

Quem já estiver no 5.º escalão, por exemplo, quando chegar a altura de passar para o 7.º será compensado com o tempo que esperou no escalão anterior.

Apesar de das últimas quatro reuniões não ter resultado qualquer alteração do documento, o ministro garantiu que quer a “pacificação do setor” e que irá continuar a auscultar os sindicatos noutras matérias. “Estamos a cumprir o programa de Governo”, concluiu João Costa, para explicar as prioridades que têm sido estabelecidas na educação. Esta, acrescentou, “é a resposta possível” ao que pedem os professores.

As faltas injustificadas dos professores

Outro dos motivos que levou Mário Nogueira a abandonar a reunião com a equipa ministerial foi, explicou aos jornalistas na segunda-feira, são as faltas injustificadas que estão a ser marcadas a professores que aderiram à greve da Função Pública de 17 de março, que não tinha serviços mínimos decretados. Segundo fonte da Fenprof, quando confrontado com esta realidade, a postura de João Costa na reunião terá sido de que as faltas são para marcar e os processos disciplinares para avançar.

Questionado, de novo, sobre o que aconteceu na reunião, João Costa respondeu com uma frase que simplesmente não responde à pergunta que lhe foi feita já em, pelo menos, três momentos diferentes. “Não foi dada qualquer instrução para marcar faltas”, disse o governante, que também disse não ter visto “nada em concreto”, nem ter recebido qualquer queixa.

No entanto, nunca foi isso que disseram os sindicatos. “O senhor ministro sabe que não falou verdade, sabe que o que disse não se passou naquela reunião. Parece aqueles moços da escola que dizem qualquer coisa para se safar”, afirmou Mário Nogueira em Chaves.

Segundo o líder da Fenprof, se a decisão de marcar faltas aos professores tivesse partido do Ministério da Educação, a situação verificava-se em todas as escolas e não apenas algumas: “Se fosse um comando central, que sentido faria pedirmos ajuda ao Ministério da Educação para resolver a situação?”

Mário Nogueira explicou que a informação que a Fenprof dispõe indica que foram as direções regionais da DGEstE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) que “empurraram” as escolas no sentido de marcar faltas e abrir processos disciplinares. O motivo prende-se com o facto de, no mesmo dia da greve da Função Pública, estar convocada uma greve de professores do STOP, essa com serviços mínimos obrigatórios.

“Foi por sabermos isto que pedimos a intervenção do ministro”, acrescentou Mário Nogueira, dizendo que quando o DIAP pediu à federação de sindicatos a lista das escolas onde a situação estava a acontecer, optaram por não responder no imediato, na expectativa de que com o ministro fosse possível resolver o problema.