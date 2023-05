Foram descobertas duas pinturas “excecionalmente raras” e “desconhecidas” de Rembrandt numa coleção privada no Reino Unido. As duas pinturas vão integrar o leilão dos Velhos Mestres a 6 de julho, em Londres, depois de serem expostas em Nova Iorque e nos Países Baixos. Podem valer entre 6,75 milhões e 9,21 milhões de euros, indica a leiloeira.

Trata-se de uma “redescoberta histórica do último par conhecido de retratos de Rembrandt a permanecer em mãos privadas”, descreve a leiloeira, em comunicado publicado no site.

Com uma altura inferior a 20 centímetros, as duas obras do artista holandês são datadas de 1635 e mostram um homem e uma mulher, o casal Jan Willemsz van der Pluym e Jaapgen Carels, familiares de Rembrandt e membros de uma família holandesa importante.. “Oferecem uma visão única da atividade de Rembrandt como pintor dentro de seu círculo íntimo”, destaca a Christie’s. A identidade dos modelos foi confirmada por investigadores do Rijksmuseum, museu nacional dos Países Baixos.

As obras terão ficado com a família do casal até 1760, tendo, depois de serem vendidas pelo tetraneto, integrado a coleção privada do conde Vincent Potocki, em Varsóvia. Em 1820, fizeram ainda parte da coleção do barão d’Ivry, em Paris, seguindo depois para a de James Murray, primeiro barão de Glenlyon, que colocou a obra à venda na leiloeira — indicando ‘Rembrandt – muito vivo e colorido’.

Foi, precisamente, na Christie’s que a família dos atuais proprietários, cujas identidades não foram reveladas, adquiriram a obra, em 1824. Permaneceram, então, nestes últimos dois séculos, no Reino Unido.

As duas horas de Rembrandt foram descobertas há alguns anos pela leiloeira, no âmbito de uma “avaliação de rotina para examinar o conteúdo de uma casa”, adiantou Henry Pettifer, vice-presidente internacional de pinturas dos Velhos Mestres da Christie’s, à CNN. “As obras captaram imediatamente grande interessa”, explicou, indicando que também os proprietários foram apanhados de surpresa.

“O extraordinário é que as pinturas eram completamente desconhecidas. Nunca tinham aparecido em nenhuma literatura de Rembrandt do século XIX ou XX”, indicou Pettifer, que acrescentou que a natureza “pequena, muito íntima, muito espontânea” aponta para o facto de os modelos da obra serem próximos do artista.

“Não são pinturas grandiosas e formais encomendadas”, disse. “Acho que são os retratos mais pequenos que ele pintou que conhecemos.”