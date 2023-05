27 de agosto de 1999. Há quase 24 anos, a Lazio venceu o Manchester United com um golo de Marcelo Salas na Supertaça Europeia e conquistou o troféu. Simone Inzaghi foi titular nos italianos e saiu ainda durante a primeira parte — mais de duas décadas depois, está de regresso a uma final europeia à boleia do Inter Milão.

Há seis anos que uma equipa italiana não chegava à final da Liga dos Campeões, desde que a Juventus perdeu com o Real Madrid em 2017, e Inzaghi tornou-se o quarto treinador a levar o Inter Milão ao jogo decisivo da principal competição europeia depois de Helenio Herrera, Giovanni Invernizzi e José Mourinho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nos próximos dias vamos perceber que isto sempre foi um sonho, mas que sempre acreditámos nisto e cumprimos uma jornada extraordinária. Estamos muito satisfeitos por termos vencido desta forma, particularmente num dérbi. O segredo foi correr, ser agressivos, estar concentrados e determinados. Disputámos quatro dérbis desde janeiro até agora e ganhámos todos. Estou feliz pelos rapazes, merecem aproveitar noites como estas. Estou muito honrado por ser treinador deles, amanhã têm um dia de folga porque não descansam desde o início de abril. Já tinha dito que íamos esforçar-nos sem olhar para a competição em questão”, começou por dizer o treinador italiano.

Mais à frente, Simone Inzaghi garantiu que não tem preferência entre Manchester City e Real Madrid, os possíveis adversários na final de Istambul. “São duas das melhores equipas da Europa, na primeira mão foi possível ver a qualidade que têm e amanhã vamos assistir ao jogo com interesse (…) Não tenho ressentimentos. Sei quem sempre esteve lá e quem não esteve lá quando precisámos. Tenho a sorte de ter uma equipa técnica maravilhosa e uns rapazes que estiveram sempre ao meu lado ao longo de todo o caminho. Ganhámos muito, temos duas finais e três jornadas do Campeonato por disputar. Sei o que aconteceu quando me contrataram e 19 meses depois pediram-me para voltar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que não jogava desde 2011. Já nos tínhamos superado na última época e este ano esta final tornou-se uma realidade”, completou Inzaghi.

Treinadores do Inter de Milão que levaram a equipa até à final:

2022/23 ????????Simone Inzaghi

2009/10 ????????José Mourinho

1971/72 ????????Giovanni Invernizzi

1966/67 ????????Helenio Herrera

1964/65 ????????Helenio Herrera

1963/64 ????????Helenio Herrera pic.twitter.com/N3glwz5QTt — Playmaker (@playmaker_PT) May 16, 2023