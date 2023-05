Siga no liveblog a audição de Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, na comissão parlamentar de inquérito

Fazendo-se acompanhar na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP por um advogado ligado à área criminal, João Nabais, o ex-adjunto de João Galamba volta a denunciar a existência de duas reuniões preparatórias antes da audição na comissão de economia, em janeiro, de Christine Ourmières-Widener. E diz não normaliza este tipo de reuniões.

Aliás, questionado sobre se são normais reuniões preparatórias com os depoentes, Frederico Pinheiro declarou: “Não tenho memória de algo semelhante se ter passado” em outras ocasiões, respondeu ao deputado do PCP, Bruno Dias. Já antes, em respostas a Bernardo Blanco, da IL, declarou: “Não tenho memória de todas as reuniões preparatórias”. As existentes entre Governo e grupo parlamento do PS seriam normais, mas “não me recordo”, disponibilizando-se a procurar registos sobre “se eventualmente houve reunião com participação de entidades externas ao Governo. Não me recordo”.

