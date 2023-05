O Comando Territorial da GNR da Guarda elaborou este ano 130 contraordenações e constituiu arguidos dois homens pela alegada prática de três crimes de maus-tratos a animais de companhia.

A GNR realizou, no distrito da Guarda, entre os dias 16 de janeiro e 30 de abril, várias ações de fiscalização relacionadas com animais de companhia e bem-estar animal.

No âmbito das ações, os militares da Guarda fiscalizaram 512 animais de companhia e detetaram 130 contraordenações, destacando-se 37 por falta de registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), 29 por falta de vacina antirrábica e 28 por falta de trela ou açaime.

Durante a fiscalização também foram detetados três crimes de maus-tratos a animais de companhia, tendo sido constituídos arguidos dois homens, um com 37 e outro com 89 anos.

“A ação contou com o empenhamento de todo o efetivo do Comando, em especial os elementos da estrutura do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA)”, segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda.

A GNR lembrou na nota que, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), “tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono”.