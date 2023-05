A chefe da diplomacia da África do Sul visita Portugal a partir desta quinta-feira para debater questões internacionais e regionais de “interesse comum” e preparar a visita do Presidente português àquele país, anunciou esta quarta-feira o Governo sul-africano.

A visita da ministra das Relações Internacionais e de Cooperação sul-africana, Naledi Pandor, a Portugal, de 18 a 19 de maio, realiza-se a convite do seu homólogo João Gomes Cravinho, lê-se num comunicado do Governo sul-africano a que a Lusa teve acesso.

“No dia 19 de maio, os ministros Pandor e Cravinho vão manter conversações bilaterais, centradas nos preparativos da próxima visita de Estado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à África do Sul”, salientou.

“O encontro bilateral vai também discutir as relações bilaterais entre os dois países, a cooperação multilateral, bem como questões internacionais e regionais de interesse comum”, referiu.

A chefe da diplomacia da África do Sul concluirá a visita de dois dia a Portugal “com uma visita de cortesia” ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa”, salientou a nota do executivo sul-africano.

Pretória sublinhou que as relações bilaterais entre Portugal e a África do Sul “mantêm-se fortes”, acrescentando que os dois países cooperam em vários setores, nomeadamente nos setores do “ensino básico e superior, ciência e tecnologia, defesa, bem como comércio e investimento”.

Ao nível das relações comerciais, Pretória indicou que as exportações sul-africanas, em 2021, atingiram aproximadamente 2,8 mil milhões de rands (134,3 milhões de euros). Já as importações de Portugal ascenderam cerca de 4,6 mil milhões de rands (220,6 milhões de euros) no mesmo ano.

“Existem 500.000 sul-africanos de descendência portuguesa e cerca de 200.000 portugueses que residem na África do Sul”, indicou.

Ainda em Lisboa, a ministra Pandor terá um encontro com a Câmara de Comércio África do Sul–Portugal, na noite de quinta-feira, segundo o comunicado.

“Espera-se que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Manuel Félix Moedas, faça uma visita de cortesia à ministra Pandor“, frisou o Governo sul-africano.

Em fevereiro de 2020, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, visitou a África do Sul, onde manteve encontros com Naledi Pandor, em Pretória, a capital do país, para preparar a visita de Marcelo de Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro, António Costa, ao país africano por ocasião da celebração do 10 junho, que não se cumpriu devido à pandemia de Covid-19.

Em junho do ano passado, os dois países concluíram um acordo de entendimento em diversas áreas de cooperação, no âmbito da sétima sessão de consultas bilaterais, realizada na capital portuguesa.