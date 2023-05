Segunda seleção com mais títulos apenas atrás da Espanha contando com as edições de Sub-16 entre 1982 e 2002 (seis), quarta seleção com mais presenças no top 4 da competição só atrás de Espanha, Alemanha e França (13), uma participação em crescendo após o último troféu ganho em 2016 com fase de grupos em 2018, quartos em 2019 e meias-finais em 2022 com derrota no desempate por grandes penalidades frente a uma França que conseguiria depois ganhar o jogo decisivo. A tradição de boas presenças nas fases finais é uma das imagens de marca da Seleção Sub-17 de Portugal e era essa mais uma vez a principal premissa do conjunto nacional no arranque de mais uma decisão agora na Hungria, logo frente à Alemanha.

“Sinto a equipa bem, confiante. Estamos preparados. Sabemos que será um jogo difícil para as duas equipas. Queremos entrar com uma vitória por ser muito importante começar este torneio a vencer e vamos fazer tudo por tudo para isso. Sentimo-nos confiantes porque nos preparámos bem como nas outras ocasiões que temos de representar Portugal e isso é importante”, destacara o técnico Filipe Ramos no lançamento do jogo que se realizava precisamente no 20.º aniversário do primeiro título enquanto Europeu Sub-17 em Viseu.

“Nós somos uma equipa que não sofremos muitos golos, agora sabemos o poderio ofensivo da equipa alemã e temos de estar preparados para defender bem e passarmos alguns momentos sem bola. Vai haver alguns momentos que vamos ter de sofrer e jogar baixo, para depois aproveitar as nossas características para vencermos o jogo. Estamos convictos que vai ser um jogo forte, duro e muito bem disputado entre duas grandes equipas”, acrescentara o selecionador que falava num grupo “coeso” e ciente do que teria de fazer mas que teve uma estreia para esquecer onde tudo o que podia correr mal, correu ainda pior esta noite.

Em termos históricos, esta seria apenas a segunda vez em que Portugal e Alemanha jogavam em fases finais de Sub-17 depois da vitória por 1-0 em 2014 com um golo de Pêpê Rodrigues, havendo ainda um outro ponto com a sua relevância relativa tendo em conta as diferentes gerações que se foram sucedendo: a Seleção não perdeu qualquer dos seis últimos encontros diante dos germânicos desde 2017, todos realizados no Torneio Internacional do Algarve da categoria (quatro vitórias e dois empates). Agora, ao contrário do que aconteceu no duelo mais recente, em fevereiro, em que a Seleção tinha ganho por 2-1 com muitos dos jogadores que estavam agora em campo, a Alemanha foi sempre superior e venceu de forma convincente por 4-0, passando agora a liderar o grupo a par da França, que também entrou a ganhar frente à Escócia (3-1).

Os germânicos conseguiram criar perigo logo no minuto inicial por Brunner mas o encontro passou depois por um longo período de equilíbrio mas sem balizas, com Portugal a defender bem mas a ter dificuldades de sobra em termos ofensivos para chegar ao último terço. Com tudo “encaixado”, só mesmo um erro ou uma ação individual poderiam desbloquear o nulo e foi isso que aconteceu pouco depois em conjunto no mesmo lance, com Rayhan Momade a ter um passe errado em zona proibida e Darvich a trabalhar bem na área para o remate que fez o 1-0 (31′). A Seleção acabou essa desvantagem e, na sequência de uma bola parada, Kabar aumentou para 2-0 com um desvio de cabeça ao segundo poste ainda antes do intervalo (39′). Teria de haver mais e melhor Portugal após o descanso para chegar ao golo que permitisse reentrar na partida mas foi a Alemanha a marcar mais um com Ramsak a ganhar espaço na área após um grande trabalho (59′). O 4-0 surgiu numa recarga de Ramsak nos descontos quando Portugal arriscava um pouco mais na frente (90+4′).