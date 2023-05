Todas as reações à lotaria do draft da NBA, que define a ordem das primeiras 14 escolhas, deixou claro que algo de errado tem que acontecer para Victor Wembanyama não ser jogador dos San Antonio Spurs. O franchise cinco vezes campeão da liga norte-americana de basquetebol tinha apenas 14% de probabilidades de conseguir a primeira escolha, as mesmas que Detroit Pistons e Houston Rockets, as três piores equipas da temporada regular. O conjunto do Texas ficou com prioridade máxima para escolherem aquele que é apontado como o jogador com mais potencial desde que LeBron James entrou na NBA.

A partir de Paris, Victor Wembanyama reagiu ao sorteio da pick número um com o entusiasmo de quem ignora que a dúvida não era se vai entrar na NBA no draft que se realiza a 22 de junho, mas sim saber quem teria espaço para os seus 2,21m e cerca de 2,40m de envergadura. Mesmo Peter John Holt, o dono dos San Antonio Spurs, deixou à vista de todos que conseguir a primeira escolha era colocar a mão numa edição especial e limitada de jogador.

Live from Paris… #NBADraft prospect Victor Wembanyama reacts to the #NBADraftLottery presented by State Farm! pic.twitter.com/YBnNQ4hgQk

The results for the Top 4 picks in the 2023 #NBADraftLottery presented by State Farm:

Se ficou escrito nas comemorações que a ideia dos Spurs é mesmo selecionar Wemby, no que toca a passar essa intenção a palavras, o front office da equipa de San Antonio foi mais cauteloso. “Ainda temos muito tempo e muito trabalho para fazer. Tenho a certeza que vão descobrir na noite do draft“, disse Brian Wright, o general manager, em declarações à KENS 5, televisão de San Antonio, quanto ao que vai fazer com a pick número um.

I asked #Spurs GM Brian Wright if he knew who he was taking at #1.

I think he lied to me! pic.twitter.com/fQm0emtwb8

— Nate Ryan (@nateryansports) May 17, 2023