Um homem, de 60 anos, detido pela segunda vez no espaço de um mês por tráfico de droga em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta quarta-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP esclareceu que o suspeito foi detido na última madrugada, durante uma fiscalização policial, no âmbito do Código de Estrada, tendo na sua posse cerca de 31 doses de estupefaciente (cocaína e heroína).

Segundo a Polícia, o homem já tinha sido detido recentemente pelo mesmo crime, encontrando-se em “violação de uma das medidas de coação (proibição de circular ou permanecer em São João da Madeira) que lhe foi imposta pelo Tribunal”.

Como medida cautelar, ao suspeito, foi-lhe apreendido o estupefaciente bem como, um isqueiro e uma caixa metálica, que tinha na sua posse.

O detido foi presente esta quarta-feira, no Tribunal de São João da Madeira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.