Os americanos fazem – ou faziam – bem os chamados filmes “de denúncia”, geralmente baseados em factos reais. Neles, um cidadão expõe, solitariamente, e por vezes arriscando o seu emprego, a reputação e a sua integridade física e da família, conspirações, casos de corrupção ou práticas ilegais e nocivas à comunidade, por parte de entidades estatais ou privadas, ou de grupos e pessoas com muito poder e influência. Um bom exemplo recente é “O Informador”, de Michael Mann (1999), com Russell Crowe num denunciante das manigâncias das grandes companhias de tabaco. Um mau exemplo é “Dark Waters — Verdade Envenenada”, de Todd Haynes (2019), em que Mark Ruffalo faz um advogado especializado em casos ligados ao meio ambiente que expõe um escândalo de poluição química.

Para levarem a água ao seu moinho, este tipo de filmes dependem da capacidade dos argumentistas e do realizador para dramatizarem as situações em jogo e exporem-nas com clareza, criarem atmosferas de tensão e expectativa, porem o espectador do lado do protagonista e da sua causa, e a partilhar a sua indignação, e evitarem o excesso de exposição, a mão de chumbo demonstrativa, o escancarar da “mensagem”, o impulso comicieiro. O citado “O Informador” consegue fazer quase tudo bem, enquanto que “Dark Waters — Verdade Envenenada”, falha em praticamente todos estes aspetos.

