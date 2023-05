É natural pensar que quando uma atriz se coloca atrás da câmara, pense em realizar com a mente em quem interpreta. A história de “Chile, 1976” tem a sua imponência – e o título quase que conta a história toda. Por ela circula Aline Küppenheim cuja imprudência irá sendo desmontada ao longo de hora e meia. A estreia em longa-metragem da chilena Manuela Martelli deu nas vistas em Cannes, circulou por outros festivais – onde acumulou prémios – e teve relativo sucesso na Netflix nos países onde já chegou à plataforma. Estreia-se esta semana nas salas em Portugal.

Chile, 1976, anos Pinochet. Carmen (Küppenheim) é uma mulher burguesa que viu uma carreira de médica neutralizada pelas vontades da família, que lhe exigia uma vida doméstica previsível: ter marido, ter filhos. Carreira para trás, casou com um médico – que é diretor de um hospital em Santiago do Chile – e a missão principal naquele momento é preparar a renovação de uma casa de férias enquanto vai para lá passar uns tempos com os netos e, eventualmente, o marido.

Conhecemo-la a escolher a cor de uma tinta e a ser interrompida por um tumulto na rua. Um dos vários sinais de um país em perseguição, de ouvidos nas paredes e tudo mais. O arranque tem algo de singular, porque a situação mostra-se muito presente, mas Carmen parece alheada, distante de tudo. Escolhida a tinta, chega à casa de férias, onde rapidamente se vê envolvida em território novo. O padre local pede-lhe ajuda para salvar um rapaz com ar de Cristo que apareceu à porta. Carmen não é médica, mas ainda sabe uma coisa ou outra. Mete mãos à obra.

