A Emma – The Sleep Company, a marca mais adorada e premiada da Europa vai inaugurar hoje uma Pop-Up Store no Centro Comercial Colombo em Lisboa. Esta será a primeira experiência física da marca do sono em Portugal, reconhecida por ter revolucionado a categoria do sono online.

A Praça dos Navegantes, no piso 0, vai receber, entre os dias 18 e 31 de maio, o primeiro espaço físico da Emma, onde estarão disponíveis os best-sellers da marca de sono online nº1 do mundo (colchões, camas, almofadas, roupa de cama e edredons). Além de uma experiência em primeira mão dos produtos, poderá ter uma consultoria personalizada do sono. Os especialistas da Emma vão medir o nível de sono a quem visitar o espaço, oferecendo algumas soluções e dicas para melhorar o sono dos portugueses.

De acordo com um estudo realizado pela Emma – The Sleep Company em 2022, cerca de 40% dos portugueses não está satisfeito com o seu nível de sono, quase 30% dorme menos das 6 a 8 horas recomendadas por noite e 82% revelam que o sono, ou a falta dele, afeta a sua saúde mental. Apesar destes fatores poderem ser o resultado da vida acelerada e “sempre ativa” que levamos hoje em dia, o sono tem uma importância tão vital para a saúde e o bem-estar como uma boa dieta e atividade física.

Este estudo, que tinha como objetivo entender melhor os nossos hábitos e problemas na hora de dormir, numa tentativa de “despertar” uma maior consciencialização para a importância do sono e o impacto que este tem nas nossas vidas, revelou também que 63,4% dos portugueses considera que dormir mal aumenta a sua ansiedade, 58% refere que os faz sentir menos empáticos, 54% sentem-se mais deprimidos, 76% revela que afeta a sua produtividade e 48% acrescenta que também afeta a sua líbido.

A grande maioria (75%) dos inquiridos admitiu não ter rituais na hora de dormir, o que pode ser fundamental para criar uma rotina que sinalize ao nosso corpo que é hora de adormecer. Um dado preocupante é que metade daqueles que têm um ritual para dormir passam o tempo a fazer scrolling nos seus telemóveis ou a ver televisão. E embora seja amplamente divulgado que criar um “santuário” no quarto e usá-lo apenas para dormir e fazer sexo pode contribuir para dormir melhor a cada noite, uns surpreendentes 60% daqueles com quem a Emma falou discordam que o seu quarto possa ser considerado um “verdadeiro santuário” e um terço (33%) admitiu fazer outras coisas na cama, como estudar ou comer.

Com base nos dados obtidos e através da abertura desta Pop-Up Store, Adelaide Portela, Head of E-Commerce Portugal da Emma defende: “Nós confiamos muito na qualidade dos nossos produtos, mas acima de tudo sentimos orgulho em contribuir para proporcionar melhores noites de sono através deles. Apesar de oferecermos 100 noites de teste e a entrega e devolução grátis dos produtos, sabemos que o consumidor português não está habituado a comprar sem experimentar, sobretudo bens com um valor relativamente alto. Esta Pop-Up Store vai dar oportunidade aos consumidores de terem um contacto mais próximo com os nossos produtos e de sentirem em primeira mão o conforto das camas, almofadas e colchões mais premiados da Europa. Temos a certeza que não vão resistir à experiência de sono que proporcionamos e que quererão despertar o seu melhor connosco, agora de uma forma mais fácil”.