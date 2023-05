O Porto Pride vai realizar-se em julho no Parque da Pasteleira, no Porto, revelou esta quinta-feira o coordenador, salientando que esta “não é a solução ideal”, mas que estão a ser discutidas as condições de segurança e acesso.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador do Porto Pride, Diogo Vieira da Silva, adiantou esta quinta-feira que o evento vai realizar-se nos dias 7, 8 e 9 de julho no Parque da Pasteleira, local cedido pela Câmara Municipal do Porto.

“Não é a solução ideal”, referiu Diogo Vieira da Silva, acrescentando que, ao contrário de 2019, o festival não poderia realizar-se no centro da cidade “devido às obras do Metro” e consequentemente, “condicionantes à circulação”.

A organização tentou ainda que o Porto Pride se realizasse na cobertura da estação de metro da Trindade, mas, apesar da “disponibilidade” da direção da Metro do Porto, o local “não suporta o peso de mais de 2.000 pessoas, sem incluir estruturas”.

À Lusa, Diogo Vieira da Silva adiantou ter já visitado o Parque da Pasteleira com a restante equipa do Porto Pride e que, apesar do espaço ser “fantástico”, colocam-se problemas quanto ao acesso e segurança.

“Foi uma preocupação que transmitimos à autarquia”, afirmou o responsável, quando questionado sobre a insegurança relatada naquela zona, sobretudo por moradores, devido ao consumo e tráfico de droga.

Já quanto ao acesso ao Parque da Pasteleira, o responsável adiantou que a organização vai, juntamente com a Câmara do Porto, “tentar reforçar os transportes públicos para o local ou criar modelos dedicados de transporte para os três dias”.

Diogo Vieira da Silva criticou ainda a falta de apoio das entidades públicas à realização do evento.

“Vamos ter o apoio logístico e de palco por parte da Ágora [empresa municipal dedicada à Cultura e Desporto], mas isso não chega”, defendeu, dizendo não perceber como é que um festival gratuito, como o Porto Pride, não tem apoio financeiro da autarquia que, por sua vez, “vai apoiar com 600 mil euros o [Festival] Primavera Sound”.

Em resposta à Lusa, fonte da presidência da Câmara do Porto adiantou que “este é local disponibilizado, se não quiserem [organização] têm de ir procurar noutro concelho”.

De acesso gratuito, este é o primeiro ano em que o Porto Pride decorre durante três dias e que promove um ciclo de conferências, no qual vão ser abordadas temáticas “fundamentais” para a comunidade LGBTQI+, tais como, ativismo, empresas e política.

O Porto Pride realiza-se na cidade desde 2001, à época num formato “à porta fechada” e diferente do atual. Entre 2012 e 2018 houve um “hiato”, tendo o festival sido “recuperado” em 2019, ano em que passaram pela Praça D. João I mais de 12 mil visitantes.

Devido à pandemia da covid-19 e inflação, o festival não se realizou nos últimos três anos, mas Diogo Vieira da Silva estima que seja ultrapassado o número de visitantes da última edição.

“Esperamos no mínimo receber 15.000 pessoas, mas se correr como planeado, acreditamos que vamos receber 35 a 40 mil visitantes”, referiu.

Durante os três dias, Diogo Vieira da Silva adiantou que no Parque da Pasteleira é esperada muita “música, diversão, espaços culturais, espaços de animação e concursos de drag queen“, estando já confirmada a atuação da cantora angolana transexual Titica.