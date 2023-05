Os documentos do Pentágono vazados na rede social Discord estão a provocar tensão entre o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o jornal norte-americano Washington Post — tensão essa que redundou numa entrevista em que o líder de Kiev insinuou que o jornal estaria a ajudar a Rússia com a publicação de informação que considera poder não ser verificada.

Ao longo das últimas semanas, o Washington Post tem publicado vária informação extraída desses documentos — com responsáveis do Pentágono a assumir que estes parecem ser verdadeiros, mas esclarecendo que os papéis podem ter sido adulterados. A 13 de maio, o Post publicou um artigo com base nos documentos que dava conta de que Zelensky terá admitido a possibilidade de realizar ataques em território russo e até ao oleoduto que fornece petróleo russo à Hungria, um membro da União Europeia. Esse comportamento foi classificado pelo jornal como relevador dos “instintos agressivos” de Zelensky, em contraste com “a imagem pública de estadista estóico”.

Nesse mesmo dia, o jornal publicou na íntegra a transcrição da entrevista — que aconteceu a 1 de maio, em Kiev — que vários dos seus jornalistas fizeram ao Presidente ucraniano. Na entrevista, o tema dos documentos era abordado. Um dia depois, contudo, as partes que se referiam a esse tema foram retiradas do site do Post, tendo a 15 de maio sido novamente disponibilizadas. O jornal acrescentou uma clarificação onde admitia essa remoção, dizendo que o objetivo era o de “conduzir atividades jornalísticas adicionais” sobre aquele tema, mas reconhecendo que tal devia ter sido publicamente reconhecido aos leitores.

