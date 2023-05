O Governo Regional da Madeira gastou mais de 120 mil euros em custos associados a uma viagem a Curaçau e à Venezuela, para uma visita às comunidades de emigrantes madeirenses, que está envolvida em polémica, de acordo com a revista Sábado, que revela na sua edição desta quinta-feira os detalhes da controvérsia que está a agitar a política regional madeirense.

A viagem em causa aconteceu entre 9 e 18 de outubro de 2022 e a comitiva foi liderada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanhado pela sua mulher, Sofia Fernandes. A comitiva integrava ainda o diretor regional das Comunidades, Rui Abreu, oito jornalistas do Jornal da Madeira, do Diário de Notícias da Madeira, da RTP-Madeira e do Canal Na Minha Terra TV, e ainda três músicos do Miguel Pires Trio.

A controvérsia eclodiu quando o partido Juntos Pelo Povo (JPP) pediu ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal para que o Governo Regional fosse obrigado a divulgar os gastos — e o partido está mesmo a ponderar apresentar uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, já que desconfia de alguns dos contornos da adjudicação da viagem e dos convites feitos para integrar a comitiva.

Segundo a Sábado, a realização da viagem foi adjudicada a uma empresa, a Rameventos, que foi a única a responder a uma consulta prévia, e que é 100% detida pela empresa do Diário de Notícias da Madeira, que teve um jornalista na viagem. No total, a empresa recebeu 90 mil euros mais IVA para realizar a viagem. Por outro lado, o Governo Regional da Madeira pagou também 17.745 euros à EJM – Empresa Jornalística da Madeira, detentora do Jornal da Madeira, para produzir uma revista sobre as comunidades emigrantes na Venezuela e em Curaçau, como publicidade à viagem. O diretor do jornal, que entretanto passou a ser gestor na EJM, também foi na comitiva.

Por fim, o Governo Regional da Madeira ainda pagou mais de 8 mil euros a um advogado para se defender, em tribunal, da obrigação de revelar os custos. Feitas as contas, o executivo regional gastou mais de 120 mil euros com todas as questões relacionadas com a viagem.

O deputado Élvio Sousa, do JPP, aponta problemas não só aos elevados gastos com a viagem — que fazem “lembrar os luxos, os pajens, os músicos, os cronistas da sumptuosa embaixada enviada pelo Rei D. Manuel I ao Papa Leão X” —, mas também os contornos da adjudicação (uma vez que alguns dos bilhetes foram emitidos por outra empresa de viagens, antes da adjudicação) a empresários relacionados com os meios de comunicação que participaram na viagem.

Embora o Governo Regional da Madeira não tenha respondido às perguntas da revista Sábado, o PSD-Madeira disse, informalmente, à publicação que a viagem oficial se justificava devido aos “problemas consulares graves” que era necessário resolver e à inauguração de um santuário de Nossa Senhora de Fátima na Venezuela, “que teve o apoio durante anos de vários governantes”.