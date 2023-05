O Núcleo dos Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel (ALPA), em Lisboa, faz no sábado, 20 de maio, 60 anos. Para celebrar o aniversário, há uma exposição retrospectiva e homenagens a figuras como o cientista António Damásio.

Fundado em 1963, o ALPA — ALunos PAssos — nasceu da vontade de antigos alunos de manter o contacto com a escola. Desta forma, há 60 anos, um grupo de estudantes do Passos Manuel criou uma associação com fins sociais, culturais e filantrópicos durante um regime onde esse direito era limitado.

Dois anos depois, a vertente desportiva do núcleo foi alargada, com a prática do andebol a ter “um papel relevantíssimo”, afirmou José Esteves, Presidente do ALPA, ao Observador. Ao longo de seis décadas, a história do núcleo tem sido marcada pelo percurso no desporto, através daquela modalidade, tendo-se afirmado como uma referência a nível nacional.

