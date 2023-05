A Universidade norte-americana Texas A&M está a levar a cabo uma investigação interna depois de ter sido divulgado no Reddit que um professor ameaçou chumbar uma turma por usar o ChatGPT nos trabalhos de final de semestre — o que poderia impedi-los de terminarem o curso, já que eram na maioria finalistas.

Na passada segunda-feira, uma turma de Jared Mumm, professor na Faculdade de Agricultura, recebeu um email onde lhes era dito que poderiam chumbar se entregassem um trabalho final escrito com ajuda do software de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT. “Não irei dar notas à m**** do ChatGPT”, acrescentou o professor, segundo o Washington Post. “Tenho de avaliar o que vocês estão a aprender, não o que um computador está a aprender”.

De acordo com o jornal, o email levou a uma onda de pânico entre a turma, com alguns alunos a temerem não conseguir terminar a licenciatura. Uma aluna disse ter entregado ao professor o seu ficheiro no Google Docs, onde escreveu o trabalho final, acompanhado dos registos temporais de edição, para provar a sua inocência. “Deixou-me muito frustrada”, desabafou ao Post.

O professor explicou à turma que faria essa verificação colocando os textos entregues no próprio ChatGPT para este avaliar se teria sido redigido com ajuda de Inteligência Artificial. O problema é que, segundo os especialistas, o próprio ChatGPT tem muitas dificuldades em distinguir informação gerada por humanos ou por Inteligência Artificial. A título de exemplo, o próprio Post fez uma investigação em abril onde o software detetou erradamente casos do género. A OpenAI, criadora do ChatGPT, já admitiu que a sua ferramenta de deteção de texto humano ou gerado por IA “não é totalmente confiável” e estimou uma taxa de erro de 9%.

Em resposta ao caso, um porta-voz da Universidade Texas A&M esclareceu à NBC que nenhum aluno da turma de Mumm chumbou. “O professor está a trabalhar individualmente com os alunos nos seus trabalhos finais”, disse. “Alguns receberam uma nota temporária de ‘X’, que indica que o trabalho está incompleto, para permitir ao professor e aos alunos determinar com tempo se foi usada IA na elaboração do seu trabalho.”

Na sequência disso, acrescentou o porta-voz, vários alunos foram ilibados dessa suspeita e um admitiu ter recorrido ao ChatGPT. A Universidade reconhece, contudo, que o recurso a AI em contextos académicos “é um assunto em curso que confronta todas as instituições de ensino” e promete desenvolver políticas para lidar com o tema.